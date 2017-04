Los Tilos guapeó y salió de perdedor

| Publicado en Edición Impresa

Por la cuarta fecha del Torneo de la Primera A, Los Tilos ganó su primer partido oficial del año al derrotar de buena forma a Buenos Aires Criquet & Rugby por 30 a 10, en un encuentro que se jugó en el predio tilense de 21 y 522.

Empezó muy trabado el encuentro que fue el mejor se acomodó a lo rudimentario del juego y por eso empezó a sacar ventajas, porque después de que las acciones se desarrollaran en la mitad de la cancha, un penal y dos tries de Tomás Fijalkauskas le permitieron al equipo “Fundador” escaparse en el marcador porque Los Tilos apenas pudo sumar con el pie de Juan Ignacio Sarasola, por lo que el parcial del primer tiempo, se cerraría con un 15-3 favorable a Buenos Aires que presagiaba una nueva derrota verde.

CON EL CORAZON

Y de seguro la dupla técnica encabezada por Ramiro Bernal y Leandro Fioravanti, en el entretiempo, con su mensaje le llegó a la fibra más íntima del equipo, porque el que jugó el periplo final, fue directamente otro equipo; este tackleó a destajo, defendió y no se dejó doblegar y lo que a la postre resultó siendo definitivo, volvió a encontrar el punch final.

Todo el juego y la posesión de la pelota pasó a ser dominio absoluto del equipo de nuestra ciudad.

Dos tries de Nicolás Fernández y la puntería de Sarasola, no solo lo llevaron a empardar el marcador a Los Tilos, sino que el sprint final le dio la ventaja y las razones justas para quedarse con el encuentro. El try final de Manuel Castagnet le puso un poco más de decoro al resultado.

Ahora Los Tilos viajará hasta Pilar para jugar con Champagnat en busca de una nueva victoria.