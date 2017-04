El escritor Pedro Mairal debuta en la literatura infantil

| Publicado en Edición Impresa

“El cepillo del rey”, la historia entre un cocodrilo y una princesa escrita por el autor argentino Pedro Mairal para su hija, cuando se encontraba realizando una residencia en Francia, inaugura el camino del autor de “Una noche con Sabrina Love” en la literatura infantil.

El padre de la princesa pretende que su hija se case y para ello le busca varios candidatos, pero a ella no le agrada ninguno. Cercada por los deseos de su padre, le pide al cocodrilo -al que conoce por casualidad en un lago- que la ayude. Poco a poco, con muchos artilugios y astucias, cada uno de los pretendientes de la niña princesa desaparecen de manera misteriosa.

“El cepillo del rey” es el elemento que une a la princesa y a ese cocodrilo maloliente a quien la princesa, a cambio de una limpieza dental para que consiga un amor, le pide que se coma a todos los candidatos menos al que ella tiene en cuenta como posible marido.

“Hace un par de años estuve dos meses en una residencia de escritura en Francia y extrañaba mucho a mi hija, con quien mantenía una relación a través de Skype -cuenta Mairal a la hora de explicar el origen de la historia-. Era complejo porque en la casa no había wi-fi, y me conectaba en el bar de la cafetería de la Escuela de Bellas Artes. Mientras me comunicaba con adultos todo iba bien, pero cuando ella aparecía en la pantalla todo el bar me miraba porque ella me pedía que le contara historias y ahí aparecían distintos sonidos -ella ama a los animales-, así que ahí estaba yo haciendo ruidos de osos, elefantes y monos. Un día le compré un cocodrilo y una princesa, dos personajes que no tienen nada que ver entre sí, pero los uní para armar una historia por Skype y allí surgió el cuento. Me gustó cómo interactuaban los personajes, es una especie de asociación ilícita”.