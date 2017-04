Para cambiar las cosas, primero hay que votar

Por OSVALDO GRANADOS

| Publicado en Edición Impresa

Marzo explosivo, abril más relajado. Así se vivieron estos días en el Gobierno.

El tercer mes del año, mostró cortes de calles, rutas, puentes y autopistas casi todos los días.

Se presionó a la CGT para el paro general y los docentes salían a la calle, Alguno vendían helicópteros en miniatura.

Abril, amaneció un sábado con una marcha en apoyo del Gobierno, crecen las divisiones en la CGT, el Gobierno buscó acuerdos parciales con sindicatos, los docentes desgastados piden una salida.

Como cierre la explosión de Santa Cruz y los muertos en Venezuela.

La economía, mientras tanto, busca una salida.

OPTIMISTA SERIAL

Nicolás Dujovne, un optimista serial, cree que la reactivación llegó. Pero como ya lo anunció cuatro veces, su credibilidad es escasa.

El único que podía acercarnos a la realidad es un empresario que vende los artículos más importantes: alimentos. En este caso Luis Pagani de Arcor.

Nos señaló que enero y febrero fueron malos, pero que en marzo se notó una reacción.

¿Qué se vendió mas?

Fideos, arroz, yerba y chocolate.

Para abajo, gaseosas y lácteos.

Otro dato, la gente va menos a los supermercados y visita almacenes de barrio, y súper chinos. La clase media opta por compras familiares en mercados mayoristas.

¿Qué otros sectores con mejoras?

La resurrección de la obra publica de la mano de Rogelio Frigerio, permitió que la venta de cemento creciera 27 % y el asfalto 4 %.

Los precios de los departamentos subieron en dólares.

Ahora nadie canta victoria, porque en otros meses, hubo “rebotes tibios” que se apagaron rápido.

¿La suba de tasas del Banco Central asfixiará los fuegos?

El presidente del Banco Central hizo su trabajo, que es encargarse de la política monetaria.

Pero si lo que hace el Central, no lo acompaña con una política fiscal no sirve. Si no bajan el gasto público, es inútil.

El rector de UCEMA, Carlos Rodríguez explicó que el gasto publico era en la década del ´90, el 21 % del PBI. Ahora, señala es el 41 % del PBI: “Decían que la convertibilidad explotaba por el nivel del gasto y ¿esto qué?, finalizó.

¿Por qué no lo hacen?

Luis Caputo en Nueva York lo explicó: “Primero queremos ganar las elecciones. Después profundizamos el programa económico”. “Ahora no se puede encarar el déficit porque los piquetes harían la vida imposible”. “Si la gente nos apoya tendremos suficiente fuerza para encarar lo mas difícil.”

¿De cuánto es el déficit?

El Gobierno señala que el déficit primario será el 4,2 % del PBI.

Pero si le agregamos la deuda que estamos contrayendo, los préstamos, llegarían al 7,6 % del PBI. Sin contar con el déficit cuasifiscal, las Lebacs.

La deuda está en el 52 % del PBI.

Cuando se endeudan Estados Unidos, Brasil o Chile lo hacen con sus propios capitales.

Toman dinero de un enorme mercado de gente que ahorra en dólares o reales.

Acá no hay un mercado de capitales. Somos el 0,5 % de la economía mundial. Si algún día los de afuera te dicen, basta, no les prestamos más, comienza otra película. No este año, ni en 2018, pero si no hacen los deberes, algún día cierran la ventanilla.

¿Qué se necesita?

Un plan de reformas estructurales.

No hay margen para subir los impuestos. Néstor y Cristina Kirchner en su momento y cuando se le terminaban las cajas, apelaron a la 125, y como no se pusieron la aspiradora en la AFJPs.

Cuando no te queda otro camino, el único es bajar los gastos.

AJUSTE PRIVADO

El ajuste hasta ahora lo hizo el sector privado. Le quitaron gran parte del subsidio a la luz, el gas y el agua. Subieron el transporte y los peajes.

¿Para cuándo el Estado?

Si no se hace nada para que los privados tomen gente e inviertan, el Estado nacional, provincial y municipal crece solo.

Hoy las reformas de este Gobierno, son muy lentas. No vamos a salir sólo con Obras Públicas.

Hay que endeudarse para hacer las reformas, no para pagar sueldos.

El espejo de Santa Cruz nos muestra hacia dónde nos dirigíamos.

Parece que para que cambien las cosas en serio, primero tenemos que votar.