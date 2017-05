Mientras avanzan con la suba del peaje, la Autopista espera por las obras pendientes

La traza muestra rajaduras en distintos tramos. Conductores reclaman las bajadas en 520 y City Bell

| Publicado en Edición Impresa

Mientras se estudia desde cuándo empezará a regir el aumento en el peaje de la Autopista La Plata - Buenos Aires, crece la preocupación de centenares de automovilistas que la transitan a diario a raíz de la demora en la realización de las obras anunciadas y por el deterioro que se registra en algunos tramos.

Las principales quejas giran en torno al estado en el que se encuentra la cinta asfáltica, fundamentalmente en la mano que une la localidad de Hudson con La Plata. En ese sector, los parches saltan a la vista por su color mas oscuro y la variación en el nivel del suelo.

La subida de Hudson hacia la Autopista, aún se observa en obras, pero uno de los elementos que mas malhumora a los automovilistas son los diminutos “lomos de burro”.

Esos reductores de velocidad suelen sorprender a los desprevenidos que transitan por primera vez la autovía porque, además de que no están señalizados, son como perfiles elevados y delgados que hace saltar los autos.

Cuando el vehículo lo atraviesa es imposible no sentir un cimbronazo.

Es frecuente que quienes pasan por esas subidas se sorprendan con el peculiar reductor vial y terminen frenando de manera brusca.

Desde La Plata a Buenos Aires también llama la atención la cantidad de desniveles que presenta la autovía. Los distintos arreglos que se fueron haciendo a lo largo del tiempo dejaron marcas que no pasan inadvertidas por los miles de automovilistas que transitan a diario la autovía.

Ya de regreso a La Plata también se observa como un escalonamiento producido por los arreglos en el sector que une Hudson con Villa Elisa. Donde más se ven parches es a la altura del kilómetro 37.

Otra de las preocupaciones que expresan a diario los que toman por la autopista es la cantidad de accidentes que se producen de manera periódica. Por ejemplo ayer, entre el mediodía y las 16 se registraron dos choques entre la bajada de Villa Elisa y La Plata.

En ambos casos hubo personas heridas y tuvo que intervenir la policía y Seguridad Vial.

En ese marco, no fueron pocos los que consignaron que si ya se hubiera construido la tercera vía esos accidentes no serían cuestión de todos los días y, además de preservarse la seguridad de los automovilistas, no se producirían los embotellamientos que entorpecen la fluidez del tránsito.

Además se destacó que los días de lluvia muchos sectores de la Autopista se llenan de agua, algo muy peligroso para los vehículos que circulan a mayor velocidad porque suelen protagonizar maniobras inesperadas.

Obras

En la audiencia pública los responsables de AUBASA aseguraron recientemente que de acuerdo a la inversión que se realizará este año están previstas las bajadas de Avenida de 520 y la de City Bell.

Las obras habían sido anunciadas en 2013 y contemplaban la bajada en City Bell a la altura del Parque Ecológico y la de Avenida 520, en terrenos cercanos al Mercado Regional.

Esas obras nunca se concretaron y finalmente se avanzó con la bajada en Villa Elisa, a la altura de la calle 415 bis, que fue inaugurada en marzo del año pasado.

Por otra parte, el postergado proyecto para la extensión de la Autopista La Plata está a punto de ponerse en marcha.

En las próximas semanas, según confirmaron fuentes de Vialidad Nacional, se lanzará el proceso licitatorio para prolongar la traza de la autopista Ricardo Balbín y conectarla con la ruta 11, a la altura de la calle 615.

La obra contempla no sólo la extensión del enlace vial troncal sino la creación de nuevos nodos de distribución vehicular en sus futuros cruces con los caminos Rivadavia y la avenida del Petróleo Argentino, lo que, a su vez, mejorará la conectividad de sectores estratégicos, como el Puerto La Plata y la refinería de YPF.

La ejecución de los trabajos se realizará en dos secciones, la primera unirá Ensenada con Avda. del Petróleo y Acceso Portuario Camino Rivadavia; y la segunda unirá avenida del Petróleo y la calle 615, donde empalmará con ruta 11.

150.000

Son los vehículos que transitan a diario por la traza que une nuestra ciudad con la capital federal. Se calcula que 6 millones de personas recorren por mes la autovía denominada “Ricardo Balbín”.

33%

Es el porcentaje que, se estima, aumentará en los próximos días el costo del peaje de la autopista, que lleva a unos 100 pesos por los cien kilómetros de recorrido que implican el ida y vuelta entre las dos ciudades.

S2.200

Es lo que deberá destinar mensualmente, sólo para el peaje, un platense que vaya en auto a su trabajo en capital federal 22 días hábiles en horario pico cuando rija la suba. A eso hay que sumarle el gasto en combustible y cochera.