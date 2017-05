Preocupa el aumento de casos de acoso sexual a menores en las redes sociales

Agentes judiciales y organizaciones de la sociedad civil coinciden en alertar que la amenaza es cada vez mayor

El episodio -que fue recogido por algunos medios este fin de semana- bien podría haber sido uno de los tantos que ocurren inadvertidamente en nuestro país, de no haber sido porque tuvo un desenlace fuera de lo normal: tras advertir que su hija de 14 años estaba siendo acosada sexualmente por un adulto en Facebook, una mamá de Virrey del Pino le tendió una emboscada y logró que la policía lo detuviera: se trataba de un ex militar siete años mayor.

La historia comenzó hace unos meses cuando Daiana, de 14 años, decidió aceptar una invitación de amistad que un joven de nombre Román le había hecho a través de la red social. Tras varios intercambios virtuales, cansada del asedio y las obscenidades de su nuevo “amigo”, la chica decidió ponerle fin al contacto y lo bloqueó, lo que impidió que éste continuara llevando adelante su plan.

Gracias a datos que había obtenido chateando con Diana, el hombre logró identificar la escuela a la que ella concurría y fue a buscarla a la puerta alegando ser un familiar. Pero al advertir que su nombre no aparecía en ningún registro, la directora del establecimiento dio aviso a la madre de la chica, quien terminó por confesarle la situación.



Dispuesta a ponerle fin al acoso, la mujer elaboró un arriesgado plan: aprovechando que el acosador le había dado el teléfono a su hija, lo llamó haciéndose pasar por una amiga de ella y acordó una cita en la que supuestamente iba a estar Daiana. Al asistir al encuentro, el hombre fue detenido por la policía, que determinó que se trataba de un ex militar mayor de edad.

Aunque rara vez terminan en una detención, casos como los que le tocó vivir a Diana ocurren constantemente en nuestro país. Así lo advierten tanto funcionarios judiciales como organizaciones de la sociedad civil, las que aseguran que siete de cada diez menores con cuentas en redes sociales terminan sufriendo alguna forma de acoso sexual, y que este fenómeno se vuelve cada año mayor.

Pero ¿es que al haber más conciencia de este tipo de delito se lo denuncia más? ¿o es que el numero de situaciones al que están expuestos los chicos simplemente crece por su enorme impunidad?

“En nuestro país existen algo más de 25 millones de perfiles de Facebook, unos 100 mil de los cuales son utilizados exclusivamente para contactar chicas y chicos mediante engaños, falsas promesas y hasta amenazas con el objetivo de someterlos sexualmente”, aseguran desde Alerta Vida, una ONG dedicada al seguimiento de casos de abuso sexual y pedofilia en la web.

El fenómeno no es ajeno a nuestra región. Según datos proporcionados por la Unidad Especial de Trata de Personas, en La Plata se detecta el accionar de un pedófilo cada semana. “Estados Unidos nos informa sobre la actividad de pedófilos en la Ciudad que accionan subiendo fotos de niños en las redes sociales, y a partir de ahí se ordena el allanamiento”, precisaba semanas atrás el fiscal Fernando Cartasegna, para quien existe “una escalada de casos en el último tiempo”.

Si bien no hay cifras oficiales, Alerta Vida asegura que en el país siete de cada diez chicos sufrieron algún tipo de acoso virtual mientras navegaban por las redes sociales. Y sus autoridades no dudan al asegurar que el número de denuncias “es cada vez mayor porque las sanciones no son ejemplificadoras para nada”.

“Por año se denuncia a más de 2 mil pedófilos y sabemos que el 70 por ciento de los menores que tienen cuenta padeció algún tipo de acoso sexual por parte de adultos”, apunta Raquel Holway, titular de Alerta Vida, para quien uno de los aspectos más alarmantes del tema es que “los pedófilos tienen perfiles en Facebook con total impunidad, incluso ponen los símbolos que los representan en sus biografías, y muchos chicos no lo saben y los agregan como amigos sin entender a los peligros a que se exponen”.