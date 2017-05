Por las inundaciones, en el pueblo de Charlone dan clases por Skype

El agua rodea a la escuela y las profesoras no pueden llegar. La tecnología, opción para enseñar

Dos profesoras de una escuela secundaria de la localidad de Coronel Charlone, en el partido de General Villegas, dan clases a sus alumnos por Skype al no poder llegar al establecimiento por la falta de caminos transitables debido a la inundación que padece el distrito.

Se trata de Vanesa Ghigliano y Yésica Sola, profesoras de la Escuela Secundaria número 3 de Coronel Charlone, una de las localidades del partido de General Villegas, distrito que padece inundaciones desde hace 15 meses, situación que se agravó en las últimas semanas con el ingreso de agua proveniente de Córdoba.

Daniela Vicente, directora de la Escuela Secundaria número 3, explicó que “estamos rodeados de agua, nuestra escuela tiene un plantel de 30 profesores y la mitad de ellos no viven en Charlone, son de afuera, dos de ellas son de la localidad de Santa Regina y tenían inconvenientes para llegar a nuestro pueblo, debido al estado de los caminos que obliga a salir sólo en camión Unimog, lo que nos llevó a pensar otras alternativas pedagógicas para que los chicos no perdieran las clases que dictaban las profesoras”.

Esas dos docentes son Ghigliano y Sola, que dictan clases de Teoría de las Organizaciones, Economía Política y Macro y Microeconomía, a 4to, 5to y 6to año, todas materias de la orientación de este establecimiento que es Economía y Gestión.

Días atrás, Vicente comentaba con la jefe distrital escolar, María Luisa Inaevni, los problemas de estas maestras para llegar a dar clase a Charlone cuando ésta le dijo “¿y por qué no probás con Skype?”.

“Hasta ese momento, las dos profesoras que no podían llegar a la escuela enviaban material vía mail y luego una preceptora o una secretaria se encargaban de que los alumnos lo hicieran, pero faltaba la parte teórica, la explicación de los temas”, apuntó y agregó que “fue así que pusimos en práctica las clases vía Skype en el aula de Informática de la escuela”.

Vanesa Ghigliano explicó que “cuando me propusieron esta estrategia por supuesto que fue un poco extraño porque no sabía utilizar Skype, pero resultó muy sencillo para mí y para los alumnos; cuando hicimos la primera conexión a los alumnos les causó gracia pero una vez que pasó la risa pudimos trabajar normalmente”.

“La planificación de las clases debe modificarse un poco porque no es lo mismo que estar de manera presencial, no es tan personalizado, pero es posible trabajar y de esta manera no pierden clases”, destacó.

Por su parte, la profesora Yésica Sola, reconoció que ante la propuesta “no tenía buena expectativa pero la experiencia fue muy buena ya que pude dar los temas, explicarlos y profundizarlos”.

“Tengo una alumna integrada y luego de explicar el tema y la actividad que había que hacer, mientras sus compañeros trabajaban, supervisados por una preceptora, yo pude trabajar con esta alumna a la que había visto pocas veces, por el problema del agua, y el trabajo con ella fue excelente”.

Sola reconoció que “no es ´la´ solución dar clases por Skype´, pero ayuda a que los alumnos no pierdan clases, accedan a la explicación de los temas y nos consulten las dudas”.

El problema de la inundación que padece el pueblo y todo el distrito es un tema que preocupa a los alumnos de esta escuela secundaria y es una cuestión que estas profesoras también deben saber manejar cuando aparece en el aula.