El Tomba derrotó al Fortín 

Godoy Cruz fue contundente y derrotó hoy a Vélez Sarsfield por 3 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la 25ta fecha del torneo de Primera División.

Juan Fernando Garro, la figura del partido, en dos oportunidades (3m. y 30m. ST), y el uruguayo Santiago García (18m. PT) marcaron los goles del "Tomba" que luego de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores se ilusiona con clasificar a la Copa Sudamericana del año venidero.

En la próxima jornada, Godoy Cruz visitará a Patronato, mientras que Vélez recibirá a Quilmes en un duelo importante en la lucha por la permanencia.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Godoy Cruz (Mendoza): Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivares y Marcelo Benítez; Juan Garro, Agustín Verdugo, Fabián Henríquez y Gastón Giménez; Angel González y Santiago García. DT: Lucas Bernardi.

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Lautaro Giannetti, Fausto Grillo y Braian Cufré; Diego Zabala, Santiago Cáseres, Leandro Desábato y Fabricio Alvarenga; Matías Vargas y Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo, 3m. Juan Garro (GC); 17m. Santiago García (GC). Goles en el segundo tiempo, 30m. Garro (GC).

Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Maximiliano Romero por Alvarenga (VS); 23m. Nicolás Domínguez por Desábato (VS) y Facundo Cobos por Benítez (GC); 36m. Maximiliano Correa por Verdugo (GC); 38m. Nicolás Tripichio por Vargas (VS); 40m. Fernando Núñez por Garro (GC).

Amonestados: Galeano (GC); Cáseres, Cubero (VS) Incidencia: en el primer tiempo, 16m. expulsado Fausto Grillo (VS). En el segundo tiempo, 45m. Pavone (VS) falló un tiro penal.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).