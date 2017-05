Macri habló de las posibles repercusiones de la causa Lava Jato en Argentina

"Más allá de Odebrecht, era obvio que en Argentina había coimas" reconoció el presidente en una entrevista realizada en Tokio

En una entrevista que ofreció a un matutino porteño durante su visita a Japón, el presidente Mauricio Macri se refirió a la megacausa Lava Jato y proyectó cómo la investigación por coimas, que se lleva adelante en Brasil, puede repercutir en la Argentina.

Al ser consultado por si está tranquilo de que el entramado de corrupción que se conoció en el vecino no salpicará al gobierno, precisó que las obras que realizó la empresa Odebrecht en la Argentina no fueron acordadas durante su gestión. “No son obras con nosotros” dijo Macri.

Sobre la posibilidad de que efectivamente hayan existido coimas en Argentina, el mandatario no descartó la posibilidad de que se hayan concretado ya que, según su análisis, es posible que la compañía haya utilizado el mismo mecanismo de sobornos que usó en Brasil para poder obtener obras.

"Es que no hay dudas de que Odebrecht trabajó en la Argentina y no creo que haya cambiado el modus operandi, con lo cual si hizo obras y hubo contratos pudo haber pasado algo. Aparte, era la forma en la que trabajaba el kirchnerismo. No hace falta que venga Odebrecht para que sepamos que en la Argentina, más allá de este caso, había coimas, ¿no? Es como una obviedad” indicó Macri en la entrevista.

Según la entrevista publicada por Clarín, Macri “asegura que no teme que el caso salpique a sus funcionarios ni siquiera a Gustavo Arribas, el jefe de la AFI que es investigado por el presunto recibo de coimas”. “No, no, no. Ninguna posibilidad, ninguna posibilidad” contestó Macri ante la posibilidad de que pueda estar involucrado Arribas.