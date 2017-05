Dramático relato de Oreiro

La actriz uruguaya reveló una fuerte historia que vivió mientras filmaba “Lynch”

Nadie se esperaba una confesión así. En medio de una entrevista con el periodista Franco Torchia para el proyecto hablemosdetodo.gob.ar, la actriz uruguaya Natalia Oreiro contó algo que dejó helados a todos: fue víctima de un acoso sexual en el set de filmación.

La esposa de Ricardo Moyo contó que sufrió acoso por parte de un compañero de trabajo con quien protagonizó una serie que se vio en el exterior. Si bien no dio el nombre del actor, todos concluyen en que se trató de Jorge Perugorría durante la grabación de “Lynch” que se realizó entre 2012 y 2013.

“Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y como que me quiso avanzar. Y al principio uno como que dice ‘bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponete las pilas, no me interesa nada’, pero él se puso denso y lo tuve que parar físicamente, empujándolo muy fuerte. Y me fui del lugar donde estábamos”, comenzó contando Nati en la entrevista mientras la cámara hacía un primer plano sobre ella y la actriz se volvía cada vez más emocional.

ESCENA FUERTE

“Tuve que seguir trabajando con él y, posteriormente a eso, teníamos que hacer un escena romántica y habíamos pautado que él me sacaba la camisa. Yo abajo tenía un corpiño, y en el medio de la escena me lo arranca. Bueno, obviamente yo me puse muy mal pero él continuó como si nada”, relató la uruguaya.

Y cerró el relato escalofriante: “Cuando terminó, me fui a hablar con el director y me pidió repetirla para no utilizar esa. En ese momento, lo que hice fue denunciar la situación al productor y después elevé una nota donde puse, no solamente que había sufrido este tipo de acoso, sino que también puse una parte de mi contrato en la que hablaba de eso”.

Al finalizar la entrevista, Natalia aseguró que tras el hecho, su compañero, avergonzado, le pidió perdón y que le hizo una confesión privada: “Me pidió disculpas y dijo que tenía problemas con el alcohol. Que lo que había hecho fue bajo los efectos del alcohol”.