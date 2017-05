Laura Alonso le respondió a Carrió: "nadie protegió a nadie"

La titular de la Oficina Anticorrupción rechazó las afirmaciones de la referente de Cambiemos respecto a un presunto encubrimiento por parte del Gobierno hacia el ex ministro kirchnerista Julio De Vido

La jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, cruzó hoy a la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) al negar que el Gobierno encubra al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y aseguró que desde que estalló el escándalo "Lava Jato" en Brasil "nadie protegió a nadie".

La funcionaria, en respuesta a los dichos de Carrió sobre que la administración central busca mitigar el efecto de esa megacausa porque "todo el sistema político, judicial y empresarial" está involucrado, expresó que en la OA "hay 31 querellas" contra el ex ministro kirchnerista y el Poder Ejecutivo "se manifestó en todos esos expedientes".

Además, dijo que el ofrecimiento del Gobierno a la investigada constructora brasileña Odebrecht para que entregue información a la OA, ante la dificultad de esa empresa de acordar con fiscales locales, abre "ventanas de oportunidad para que la compañía ofrezca información completa y detallada al máximo" de las presuntas coimas en Argentina.

En declaraciones a la prensa, Alonso aseguró que "del Gobierno no tengo mucho para decir porque, desde el primer momento, nadie protegió a nadie. Sobre todo porque puedo dar fe de todo lo que se viene haciendo, quizá sin salir en los diarios, en el marco del trabajo de los investigadores de la Oficina Anticorrupción".

Alonso, titular del organismo dependiente del ministerio de Justicia, optó por poner el cuestionamiento en "la Justicia argentina", al sostener que "le debe muchas respuestas a la sociedad".

"No investigó a la corrupción con dureza con rigurosidad, con objetividad, y menos sancionó. Es casi chistoso que la única persona que desfile por los Tribunales sea (la ex funcionaria) María Julia Alsogaray después de la corrupción del menemismo, que no tuvo el mismo volumen que la del kirchnerismo, pero fue muy importante en la década del `90", criticó.