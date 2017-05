“Todavía no encajé en el fútbol de China”

Carlos Tevez dijo estar bien, pero que la Superliga no tiene chances de competir con las de Europa

El delantero Carlos Tevez, quien juega en el club Shanghai Shenhua, admitió ayer que todavía “no encaja” en el fútbol chino y consideró que la Superliga de ese país “no tiene chances de competir con las de Europa”, más allá del dinero que invierta en figuras mundiales.

“Estoy tranquilo. Vine con mi familia, llevamos ya dos meses y medio, y la verdad es que estoy bien. Estamos contentos. Pero todavía no encajé en el fútbol chino”, aseguró Tevez, quien no juega por estar lesionado, en un informe de la televisión española.

“Es un fútbol muy diferente a todos los que jugué. De a poco me voy a ir adaptando. Es muy difícil hacerlos cambiar a ellos. No son muy físicos que digamos. Son muy inocentes y cuando te pegan te hacen daño: son como brutos”, agregó el ex Boca. Tevez, uno de los jugadores mejores pagos del mundo, ahondó en sus conceptos sobre los futbolistas chinos.

“NO SON MUY BUENOS”

“Técnicamente no son muy buenos, pero creo que con esta regla que puso ahora el Gobierno, de que empiecen a jugar desde chicos, van a mejorar muchísimo en ese aspecto”, opinó.

“No creo que (la Superliga China) llegue a competir con alguna grande de Europa. Ni aunque venga el mejor jugador. El fútbol es muy diferente, la gente lo toma totalmente diferente también. Creo que no lo van a lograr. Por ahí en 50 años...”, finalizó Tevez.