Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
SOLICITADA | No pongamos en riesgo la salud de nuestros niños: las vacunas son seguras y salvan vida
Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto
Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP
Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"
¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Qué se sabe del reencuentro masivo de exalumnos del Colegio Nacional
“De la campana al timbre”: un libro que recorre la historia del Colegio
El plan completo de ABSA para 2026: suba de 40% en febrero y ajustes bimestrales del 4%
La tarea solidaria convoca: los jóvenes, de la política al voluntariado
SUERTE NUMERICA: 16-88-19. Aumentará su responsabilidad por recargos en las labores habituales. Hay posibilidad de un golpe de fortuna debido al azar. Deberá utilizar sus reservas de comprensión para superar una crisis.
SUERTE NUMERICA: 22-69-55. Todo marcha bien en cuestiones de trabajo. En amor, peleas y discusiones. Alerta a las eventualidades. Intolerancia familiar. Problemitas con amistades. Sepa controlar sus gastos.
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
SUERTE NUMERICA: 04-96-38. Mucho cuidado con las promesas no cumplidas, especialmente en dinero. Día ideal para armonía familiar. Su contrato de trabajo merece una revisión. Alegría por noticias de amigos que están de viaje.
SUERTE NUMERICA: 24-40-27. Jornada favorable para las realizaciones rápidas. Hay un mayor acercamiento entre cónyuges. Entrevistas importantes con superiores. Elogios por una tarea bien desempeñada.
SUERTE NUMERICA: 56-02-17. Si forma parte de una sociedad insista para que estudie muy bien un presupuesto. No olvide que de usted depende en gran parte su felicidad. Un regalo. Un amigo solicita ayuda.
SUERTE NUMERICA: 22-11-74. Su situación económica está a punto de mejorar y esto le dará tranquilidad a su familia. En el amor hay intuición y romanticismo. Saque partido a una buena oportunidad financiera.
SUERTE NUMERICA: 09-44-91. Excelente idea para una nueva organización que le valdrá las felicitaciones de superiores. Sepa controlar sus relaciones amorosas. Posibilidad de un lindo viaje. Lucimiento en actividad profesional.
SUERTE NUMERICA: 30-98-77. Habrá proposiciones para iniciar una nueva actividad que le permitirá un mayor respaldo económico. Evite preocupaciones en el plano sentimental, ya que no hay motivos valederos.
SUERTE NUMERICA: 11-07-61. Un cambio de actitud en jefes y superiores, le permitirá compensaciones inesperadas. Momento propicio para iniciar un acercamiento amoroso. Cuide sus bronquios y limite el cigarrillo.
SUERTE NUMERICA: 55-10-87. Hay un buen eco ante pedidos o gestiones iniciadas recientemente. Deberá superar una pequeña crisis sentimental provocada por los celos. No abuse de comidas muy condimentadas.
SUERTE NUMERICA: 66-49-12. Inicia un ciclo en que encontrará solución a problemas monetarios que le preocupan. Con paciencia y comprensión podrá solucionar una difícil situación sentimental. Evite enfriamientos.
SUERTE NUMERICA: 46-92-60. No se exceda al aceptar trabajos ya que las obligaciones pueden superar su capacidad de cumplimiento. Hay una reconciliación feliz gracias a la intervención de una persona cercana.
