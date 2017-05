Perroni: “No vamos a ser cómplices de los policías-chorros o los narco-policías”

Habló con EL DIA y dejó su mirada sobre la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad

Por PABLO FUNARO

“Prevención y transparencia”. Bajo esos dos grandes lineamientos, uno para el afuera de la fuerza y el otro hacia adentro, que promete usar para luchar contra los repetidos actos de corrupción institucional, el comisario general Fabián Perroni intentará edificar su gestión al frente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Recientemente ungido en el cargo, tras la polémica salida de su colega Pablo Bressi, le dio una nota a EL DIA y dijo:

“Nos preocupa cuando dentro de una banda vemos que hay integrantes de cualquier fuerza. Lo que no hay ahora es complicidad”.

“Llegó un tiempo de fuertes cambios en la fuerza y los policías lo deben entender así. El buen policía se sentirá respaldado”.

“No habrá segundas oportunidades, ni amparo para los ladrones. Tengan o no uniforme. Basta de narco-policías o policías-chorros”.

“ La creación de los Comando está bien, sirve, pero si desnudamos otra área esencial de la prevención (las comisarías), tenemos un serio problema”.

“No tengo nada que esconder. No tengo condenas, no tengo sumarios administrativos. Pero explicar lo que uno no hizo, eso es más complicado”.

“Soy el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tengo el liderazgo de la fuerza. Los efectivos me reconocen como alguien que trabajó siempre en contra de los delincuentes”.

“No es bueno que el policía esté preocupado por si llega a fin de mes. Su preocupación debe estar puesta en la calle, en cuidar al vecino”.

-¿Cree que es un momento crítico en la Policía bonaerense por los reiterados escándalos de corrupción?

-Es un momento crítico para aquellos que se piensan que tienen amparo o segundas oportunidades para cometer actos ilícitos. Creo que es un momento de preocupación para ellos. Y festejo que estén preocupados. De mi parte, siempre estuve al lado del policía que trabaja, que pone todo su esfuerzo y su vida personal combatiendo el delito. Tenemos una fuerza preparada para eso, para estar en la calle y enfrentar al delincuente. La mayoría lo hace en forma diaria, con sus acciones, con sus allanamientos, con sus enfrentamientos armados, con sus persecuciones. Hemos desbaratado bandas de secuestradores, de venta de droga. Y, es verdad, la preocupación aparece cuando dentro de una banda vemos que hay integrantes de la fuerza, de cualquier fuerza. Lo que no hay ahora es complicidad.

-¿Los sobres en la Departamental La Plata, el tema del robo de la nafta en el GAD La Plata, el problema de las plantas verificadoras, la cobertura de la explotación sexual, la venta de droga y tantos otros temas. Qué está ocurriendo?

-Desde un punto de vista estadístico, teniendo en cuenta el universo del personal policial, son casos menores, aislados. Pero preocupan y mucho. Por eso no vamos a ser cómplices. No habrá segundas oportunidades, ni amparo para los ladrones. Tengan o no uniforme. Basta de narco-policías o policías-chorros. Son los menos y cada vez serán menos.

-¿La irrupción del narcotráfico es lo más doloroso dentro de la Provincia?

-Duelen todos los delitos. Sea un robo, un secuestro o lo que sea. Pero sí, la lucha fuerte es contra el narcotráfico y las bandas organizadas. Aunque siempre digo que el homicidio en ocasión de robo no tiene consuelo. Cuando un delincuente, un asesino, que no aprecia la vida propia y, muchos menos la ajena, mata a una persona para despojarla de un bien, no hay consuelo para nadie. Ni para su familia, ni para nosotros. Podemos recuperar los bienes, meter presos a esos asesinos, pero esa vida que se fue, no se recupera.

-¿Es este el momento de mayor producción y consumo de drogas en la Provincia de Buenos Aires?

-Hay hechos más violentos producto del narcotráfico. Todo el tiempo se están haciendo procedimientos, porque rompiendo el narcotráfico, atacás una serie de delitos que lo rodean, que van de la mano con la droga. Pero sin dudas hay que avanzar mucho más. Por eso una de las primeras órdenes que impartí, más allá del trabajo del área específica de narcotráfico, fue para los comisarios, para que tengan adiestrados a sus efectivos. Cuando un vecino denuncia o, se sabe dónde se vende droga, hay que actuar. Hay que darle inmediata intervención a la Justicia. De esa manera multiplicamos los agentes para combatirla.

_¿La Justicia colabora en esa lucha? ¿O su siempre criticada lentitud, por los motivos que fuere, conspira contra ese propósito?

-Tengo que hacer una autocrítica. Si viene el vecino o, la Policía toma conocimiento de cualquier manera que hay venta de droga en un lugar y no hacemos nada, o somos cómplices o estamos cobrando o no tenemos las condiciones para llevar adelante una investigación, que no es el caso. Porque ese narco está envenenando al barrio, a los chicos, y nosotros tenemos que darle las herramientas a la Justicia para que lo deje preso. Promover las condiciones para que salgan los allanamientos. Para romper los puestos de comercialización, de fraccionamiento o a las cocinas. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

-Usted es platense. ¿Cómo ve la cuestión de la seguridad en la Región?

-Ultimamente hubo hechos graves, que me preocupan. Homicidios en ocasión de robo. No sólo como platense, como habitante de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos estar más presentes en la calle, mejorar la prevención, porque mejorando la prevención, evitamos que ocurra el hecho y que los vecinos sufran.

-¿Fue una buena idea la creación de los Comando de Patrulla o provocaron un alarmante vaciamiento de recursos en las comisarías?

-Fue lo que se heredó y lo que hay corregir. Porque cuando un vecino tiene un problema, va a la comisaría. Y no puede ser que las comisarías no tengan móviles. Por eso ya se empezó con su reequipamiento. No estuve, no estoy y no estaré nunca de acuerdo con esa política. La seccional está para hacer prevención. Y cuanta más prevención hagamos, menos gente va a robar, va a salir a secuestrar a vender droga. La creación de los Comando está bien, sirve, pero si despojamos o desnudamos otra área esencial de la prevención, sea de móviles o efectivos, tenemos un serio problema. Acá tenemos que sumar, no restar.

-¿La existencia de tantas asambleas vecinales que reclaman seguridad en la Región, incluso ahora que se creó una Liga de Seguridad, que nuclea a distintos barrios, a qué lo atribuye?

- A esto. Al vaciamiento de las comisarías. Por eso el ministro de Seguridad -por Cristian Ritondo- con el último egreso de la Escuela de Policía, distribuyó 1.000 agentes para reforzar el área de la prevención en toda la provincia. Para completar esa respuesta que necesitan los vecinos y que no está llegando en debida forma.

-¿Le molestó que se haya puesto en duda su figura para estar al frente de la Policía? ¿Que se hablara de cuando estuvo apartado de la fuerza?

-Lo que duele, no es que hablen, porque estamos expuestos. Somos figuras públicas. Pero no tengo nada que esconder. No tengo condenas, no tengo sanciones ni sumarios administrativos. Pero explicar lo que uno no hizo, eso es más complicado. La gente ve la tapa de un diario, la forma maliciosa en como se presenta un tema y lo consume. Te obliga a salir a responder por situaciones en las que uno no está relacionado. Para que se entienda qué fue realmente lo que pasó. Por ejemplo con el caso Bru.

-¿Usted sabe dónde está el cuerpo de Miguel Bru? La madre dejó entrever que, por su pasado, por “caminar” la calle con uno de los que fue condenado por ese caso, tendría que tener información para aportar a la Justicia.

-Nunca caminé la calle con Walter Abrigo -el condenado por el crimen del estudiante de Periodismo, que falleció en 2003 estando en prisión en la Unidad 24 de Florencio Varela-. Abrigo era integrante de la novena y yo, en mis primeros pasos, pasé por varias seccionales de La Plata. Me tocó en distintas comisarías. En ese sentido, éramos vecinos y coincidíamos en algunos allanamientos. La causa de Miguel Bru tiene más de 20 años y está agotada en la Justicia. Ya juzgaron y condenaron a sus responsables. ¿Y a Rosa ahora le agarraron las dudas conmigo? Porque antes no había dicho nada. A mi nadie me nombró en la investigación, porque no tengo nada que ver. No puedo dar explicaciones de lo que no hice. Y si ella tiene dudas, creo que las tiene que presentar en la causa. La Justicia, esas dudas que le surgieron ahora a Rosa, no las tiene, porque ya habló. Que no sea formadora de un título, por el que voy a tener que explicar lo que no hice. Soy platense y bonaerense y mi familia también. Y todos sufren por estas cosas. Pero si alguien cree, la corro a Rosa de esta apreciación, que con algunas mentiras me van a sacar de eje para no perseguir el delito, ¿saben lo que tienen que trabajar? Que hablen lo que quieran. Sé lo que soy y lo que hice en mi vida. Laburé todo la vida en contra de los delincuentes. No secuestré gente y no tengo nada de lo que tenga que arrepentirme. Tampoco causas pendientes en ningún lado.

-¿Usted sabe donde está el cuerpo de Miguel Bru?.

-No lo sé, no lo sé de verdad. Y voy a contar una anécdota. A Miguel nunca lo vi en mi vida, lo conocí por las fotos de los medios. Pero al que sí conozco es a su padre, con quien trabajé en la Policía. Y una vez, cuando Miguel se tenía que ir de viaje a Bariloche, presumo que de egresados, no recuerdo bien la fecha, en el ochenta y pico, vino el padre y me dijo que el hijo no tenía una campera para llevar. Y le presté la mía. Con esto no quiero decir nada. Sólo que mi único vínculo con esa familia, es a través del padre. Por eso si Rosa tiene dudas, que las lleve a la Justicia. Yo no sé dónde está el cuerpo de Miguel.

-Que sea jefe a cargo de la Policía bonaerense y, no alguien formalmente colocado en ese puesto, dio lugar a distintas conjeturas. ¿Por qué cree que se dio esa situación ante la salida de Bressi?

-Lo explico fácil. La decisión es del ministro -por Ritondo- y de la gobernadora -por María Eugenia Vidal- y voy a cumplir a rajatabla con lo que ella determine. Estoy fascinado con ellos. Me enamoré de la gestión. No busco un puesto. Estoy alineado con lo mejor para la gestión. Si buscaba un cargo, me iba. Me tiraba al piso y que venga otro. Pero confían en mi. Y, a cargo o no, soy el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tengo el liderazgo de la fuerza. Los efectivos me reconocen como alguien que trabajó siempre en contra de los delincuentes. Porque conozco el camino. Estuve donde están ellos en este momento. Obvio que en todo esto, con tantos comentarios, rumores y cosas que se dicen, alguna cicatriz te queda.

-¿Como su salida de la Departamental de Lanús, por ejemplo?

-Esa fue una decisión personal, que se la comuniqué a Hugo Matzkin, quien por entonces era el jefe de la Policía. No compartía el criterio de vaciar las comisarías, que comenté antes, y pedí el relevo.

-¿Pero había robos, nadie los frenaba y los vecinos protestaban sin parar?

-Obvio. Es un lugar muy complicado, complicadísimo diría. A mi familia la veía una vez por semana o cada dos semanas. Me tuve que mudar a la Departamental. Me armé una habitación ahí y a La Plata volvía salteado. Si trabajás a media tinta, si sos débil, sos boleta. La conducción se ejerce desde el lugar, con tus compañeros en la calle.

-¿La Plata ya se puede incluir entre las zonas del Conurbano bonaerense con mayor índice delictual o más violenta?

-La droga penetró en todo el interior. Y por eso vamos a reforzar los procedimientos. ¿Por qué? Porque antes no estaba y ahora está. Por eso en una semana que estoy a cargo, salí a recorrer varios distritos. Para hablar con los vecinos, para generar el compromiso de tener que darle una respuesta.

-¿Qué mirada tiene de la salida de su antecesor, el comisario general Pablo Bressi?

-Pablo tomó una decisión y la respeto. Teníamos en claro los objetivos y los compartíamos, aunque cada uno trae su historia, tiene su impronta. Ninguno es mejor que el otro. Seguramente diferentes. También tuvo cuestionamientos y en lo judicial no hubo correlato. Será algo del puesto. En lo que hace a mi gestión, será la lucha contra los delincuentes. Llegó un tiempo de fuertes cambios en la fuerza y los policías lo deben entender así. Quiero más prevención y transparencia. El buen policía se sentirá respaldado. Acá no hay color político. Hay que luchar contra el delito. Para eso estamos. No para hacerle una gauchada al vecino. Esa es nuestra obligación. El compromiso que debemos asumir. Nacimos azules y vamos a morir azules. El que no lo entienda así, se debe dedicar a otra cosa.

-¿Le preocupa la situación salarial de los policías?

-Por supuesto. El ministro me dice que parezco un sindicalista. Pero lo veo a diario trabajando por mejorar la situación de los agentes. Para que accedan a un crédito hipotecario u otros beneficios. Para que se compren un auto. Sé que hubo mejoras, pero la inflación a veces complica y no es bueno que el policía esté viendo o preocupado por si llega a fin de mes. Su preocupación debe estar puesta en la calle, en cuidar a los vecinos.