Por la cantidad de usuarios ya son escasos los cajeros automáticos en nuestra región

En La Plata hay 284 máquinas y no son suficientes para la demanda

| Publicado en Edición Impresa

No existe cajero automático que funcione, disponga de billetes y preste un servicio ágil, sin colas. Ya desde hace mucho tiempo la demanda de usuarios de las redes Link y Banelco parece estar muy por encima de lo que ofrece el sistema. En el microcentro de la Ciudad, donde se encuentra la mayor concentración de sedes bancarias y por ende de gabinetes de expendio de dinero, las filas para recargar las billeteras son interminables; y en las zonas de la periferia, alejadas por varios kilómetros del casco urbano platense, hay tan pocas máquinas que ir hasta las localidades más cercanas para hacerse de efectivo se ha convertido en una rutina molesta pero necesaria para los vecinos.

El número total de cajeros en La Plata es de 284, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En todo el país, la red está dotada de 20.000 equipos que pertenecen a las entidades financieras públicas (Link) y privadas (Banelco). La Argentina, de acuerdo a un informe del Banco Mundial, posee menos servicios de ese tipo que algunos de sus países vecinos y una muestra de esa desventaja es el hecho de que un 20 por ciento de las localidades argentinas no posee ningún cajero y sus habitantes se ven obligados a trasladarse para obtener dinero. Por cada 100.000 adultos hay 60 cajeros, una proporción que creció bastante, sin embargo, si se tiene en cuenta que en 2004 había 21 equipos para esa misma cantidad de habitantes.

LOS HORNOS

Sin ir muy lejos, Los Hornos es uno de los ejemplos donde la relación cajeros / cantidad de habitantes no parece favorecer a los usuarios. Con alrededor de 130.000 vecinos, la localidad, de una pujanza enorme y donde se asienta un centro comercial que se extiende sin pausa en la avenida 137 entre 60 y 66 y varias cuadras a la redonda, dispone de sólo ocho cajeros: cuatro en la sucursal del Banco Provincia de 137 entre 60 y 61 y otros cuatro en el local del mismo banco de 137 y 66. No hay en la zona quien no se queje, porque los vecinos y comerciantes deben resolver cobros, pagos y extracciones de dinero con esa escasa dotación de máquinas. La zona carece por completo del servicio de cabinas expendedoras de billetes a cargo de entidades privadas.

La falta de un buen servicio de cajeros se refleja en los gestos de la gente de Los Hornos que espera en la vereda para entrar a cualquiera de las dos sedes locales del Bapro. “Es un desastre -dice María del Carmen Machiarelli, vecina de 62 y 143 que padece cotidianamente el trámite de ir por una extracción ya sea que vaya a 137 entre 60 y 61 o a 137 y 66 -. Cuando funcionan, no hay plata. Los fines de semana directamente hay que olvidarse de poder sacar plata. Habría que poner más en la zona; alguno por 131 y 60, donde ya hubo uno, dentro de una estación de servicio, y lo cerraron”.

La delegación de Abasto sufrió por años la falta de un cajero automático. En 2015, finalmente el Bapro instaló uno en la Cooperativa de Agua Potable con sede en las calles 520 y 208. Esa sola unidad resulta por demás insuficiente para cubrir las necesidades de los usuarios de una zona también densamente poblada. Los reclamos en esa localidad se repiten una y otra vez, ya que, además, con esa única boca de expendio los billetes no tardan en “volar” y la gente se acerca a esa esquina, fracasa en su intento y tiene que viajar hasta Lisandro Olmos o Melchor Romero para conseguir dinero.

Tolosa es otra zona de la Ciudad con un enorme déficit de cajeros. Muy extendida, con un gran número de vecinos, una buena cantidad de pequeños comercios y una alta población de jubilados, las instituciones de la localidad del norte platense han planteado infinitas veces la necesidad de ampliar la red de equipos proveedores de dinero. El sector crítico en ese sentido es el que va de 1 a 121 y de 520 a 532. En esas cuadras hay un solo dispositivo electrónico, el que se inauguró en 2009 en 530 entre 2 y 2 bis, después de un sostenido reclamo de los habitantes de ese barrio. Ahora, esa sola máquina no satisface todos los requerimientos de los usuarios.

“En esta zona hay jubilados que tienen que tomar un remis para ir hasta el centro de La Plata o hasta barrio Norte a buscar un cajero porque en los que están hacia la avenida 7 a veces no tienen plata. Como hay muchos pequeños comercios, minimercados de barrio que no trabajan con tarjetas, la gente necesita tener efectivo para las compras de todos los días. Es imperioso que instalen más cajeros”, planteó el dirigente de Iniciativa Ciudadana, Pablo Pérez.

Frente a las constantes trabas para conseguir efectivo, la concejal Lorena Riesgo presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo comunal señale cuántos cajeros automáticos nuevos instalaron los bancos en la Ciudad a partir de la propuesta municipal de no cobrar al sector la tasa por “ocupación o uso de espacios públicos”. La medida de hace unos meses apuntaba a que las entidades bancarias, frente a la posibilidad de beneficiarse con esa exención -se ahorrarían $30.000 pesos anuales-, buscaran una solución a las largas filas de personas que copan las veredas en espera del turno para acceder a las máquinas de dinero.

La edil planteó, en ese sentido, que “medidas como esa se aplican en otras ciudades del mundo con el objetivo de que los bancos inviertan en un mejor servicio para el ciudadano. Necesitamos que haya más cajeros en las localidades y que se aumenten la relación de cajeros por habitantes en la ciudad de La Plata”.

Fuentes del BCRA admitieron que en materia de distribución de cajeros automáticos “queda mucho desarrollo por delante”. Por esa razón, se remarcó, el organismo sancionó recientemente una norma que habilita la instalación de máquinas “no bancarias”. Esas nuevas terminales serán propiedad del comercio o la entidad que las instale y estarán conectadas con el sistema financiero de modo que cada cliente pueda retirar dinero de su cuenta sueldo o común, pero en esos casos se les podrá cobrar una suma fija por cada operación.

Esa modalidad de extracción de plata se sumaría a otra nueva ya puesta en práctica por las grandes cadenas de supermercados, que desde la línea de caja, con la misma tarjeta de débito con la que se paga una compra se puede retirar hasta $3.000 en efectivo.