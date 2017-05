“Otra vez me volví a sentir el número nueve del equipo”

El goleador Tripero no se cansa de decir: “Me saqué la mufa y ahora voy por más”

Por WALTER EPISCOPO

Habla con humildad, sabiendo que esto del fútbol grande recién empezó para él. No se la cree para nada. Hace solo nueve meses que juega en Primera División, llegó al Lobo para jugar el actual torneo que empezó a fines de agosto del año pasado, donde en el debut nomás, facturó en una lluviosa tarde en el Bosque frente a Vélez. Presentación a lo grande, mientras su familia en la platea gritaba emocionada.

Nicolás Ibáñez está aprendiendo a manejar varias situaciones, como por ejemplo, un bajón en cuanto a rendimiento o que la pelota no entre. Esto le venía ocurriendo en los últimos partidos, y tal es así que hasta había perdido la titularidad. “Me pesaba el momento personal de no poder rendir. Estaba muy mal. Por suerte mi familia y mis compañeros me ayudaron a poder otra vez tener confianza y salir adelante”, comenta este delantero de 22 años, que llegó de Comunicaciones por recomendación de Gustavo Alfaro, que lo venía siguiendo desde hacía un tiempo.

El último sábado en Santa Fe, se vistió de héroe al convertir dos goles en 15 minutos, que sirvieron para cortar la racha de cinco derrotas. Y volver a creer en un momento difícil en lo personal por que no era el mismo de hacía pocos partidos atrás.

“Estuve trabajando mucho para tratar de recuperar el nivel de juego y volver a lo que fui el año pasado o en la pretemporada de este año, donde había arrancado muy bien. Después llegaron varios partidos donde no venía jugando bien, me había bajoneado, pero por suerte pude salir adelante y ahora voy a ir por más”, dice. Y remata: “Ya está, me saqué la mufa”. Por eso el gesto tras el primer gol como limpiándose el mismo.

GOLES, SON AMORES

El panorama no era el mejor el último sábado. A pesar que no había hecho un mal primer tiempo Gimnasia, pero se había ido al descanso perdiendo 1-0 y el primer rato del complemento las cosas no parecían cambiar. Hasta que llegó el minuto 15. Un córner. Un mal rechazo de la defensa local. “No lo dudé, le pegué, solo quería que entrara”, cuenta, y sobre el reclamo de todo Colón por una supuesta falta, dice, “el defensor de ellos se me tira encima, yo lo único que hago es pegarle de primera cuando cae. Así que no sé qué reclamaban ellos...”, afirma.

Lejos de conformarse con esto, Gimnasia fue por más, y otra vez sería Ibáñez el autor para sellar el “doblete”. A pesar de su corta carrera en Primera División, en Santa Fe, por tercera vez lo consiguió y siempre de visitante; antes había ocurrido con Arsenal y luego con Godoy Cruz. “Habíamos dicho que teníamos que jugar juntos con Eric (Ramírez), fue a presionar el, yo fui detrás suyo y bueno... me quedó ahí por suerte”, expresa con una sonrisa.

A la hora de recordar el segundo gol, el atacante Tripero manifiesta, “me quedó todo el arco de frente, solo tenía que empujarla. Ya me había sacado la mufa con el primero, y cuando entra una, entran las demás. Pero la verdad que estoy muy contento por el triunfo, más allá de lo importante de los goles. No venía teniendo buenos rendimientos y esto me genera más confianza para todo lo que viene”.

Sin dudas, hubo una presión importante y gran concentración, en la jugada del segundo tanto, y así lo explicó Ibáñez: “Siempre trato de ir a buscarlas a todas las pelotas y aprovechar las situaciones, y la que me queda, tratar de embocarla”, dice.

PARA CREER

El partido es historia. Los compañeros ya lo felicitaron en el vestuario, y Nico empieza a tomar dimensión de que no son solo tres puntos, sino la chance de salir de un momento oscuro tras las derrotas consecutivas con Central, San Lorenzo, Racing, Estudiantes y River, y en el medio la eliminación de la Copa Sudamericana. A todo esto, la ida de Alfaro, que fue quien lo trajo al Lobo. “El grupo estaba golpeado, muy golpeado... Pero te aseguro que más unido que nunca. Por eso es que vamos a sacar esto adelante, no tengo dudas”, expresa

Es que las últimas semanas en Estancia Chica no fueron las más fáciles porque las derrotas parecían no terminar nunca. “Necesitábamos una victoria, más por el equipo, porque se nos venía negando el triunfo y veníamos golpeados. Así que este triunfo es una alegría enorme”.

Este fue un fin de semana diferente, porque tras la alegría del triunfo y los goles, Ibáñez pudo quedarse para pasar unas horas con la familia en su Venado Tuerto natal, pero esta tarde estará presente en la vuelta al trabajo en Estancia Chica. “Ganamos y eso es lo importante, creo que ahora va a ser más fácil poder arreglar el tema del juego y los errores. Ganando es más fácil arreglar las cosas, mejorar y además vamos a trabajar más tranquilos esta semana”.

Ibáñez espera que una nueva etapa comience para Gimnasia y para él también. Por lo pronto, la dupla técnica Leandro Martini - Mariano Messera lo ubicó en una posición que dejó en claro, es la que siente, ya que la mayoría de las veces jugaba por derecha arrancando desde la mitad de la cancha: “Me sentí como el nueve que jugaba en Comunicaciones, un poco más ese jugador, otra vez me volví a sentir un número nueve. Me dieron la posibilidad de jugar de nueve, en mi puesto natural, donde jugué casi toda la vida y por suerte la pude aprovechar”, remata feliz.

En este torneo ya convirtió siete goles, y a esto hay que sumarle el que le hizo a San Lorenzo por la Copa Argentina. “Ya me saqué la mufa y voy por más”, repite sonriendo el pibe, que este fin de semana volvió a sentirse número nueve.