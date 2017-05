Investigan a policías y caranchos, pero no descartan otros móviles

La fiscal Ana María Medina, a cargo de la causa, ordenó un amplio rastrillaje del barrio de la agresión

| Publicado en Edición Impresa

Apenas se conoció la agresión al fiscal de instrucción de La Plata, Fernando Cartasegna, todas las miradas apuntaron a la denuncia que le envió su colega Marcelo Martini, para que investigue la existencia de una posible relación delictual entre miembros o ex miembros de la Policía y abogados caranchos, a partir de la asignación irregular de sumarios por accidentes de tránsito, con la que generarían enormes ganancias. Sin embargo, Ana María Medina, a quien le recayó la causa por el ataque a su colega de la UFI Nº 4, ocurrido el sábado último frente al Normal 3 (ver aparte), no descarta otra hipótesis, según confiaron a este diario fuentes judiciales.

En ese sentido, los mismos voceros advirtieron que la denuncia de Martini, que le acaba de llegar a Cartasegna, contiene menciones sobre esos supuestos vínculos espurios, aunque el gran interrogante pasa por saber si cuentan con la entidad suficientes como para motivar semejante despliegue de violencia, sumado a las evidentes tareas de inteligencia sobre los movimientos del fiscal.

Como publicó EL DIA en una edición anterior, en la elevación a juicio de la pesquisa por los sobres hallados en la Jefatura Departamental local, con 156.700 pesos que se presumen de origen ilegal, se menciona “una transcripción de la intervención telefónica a uno de los imputados, el ex comisario de Villa Elisa, Raúl Frare, de la cual se desprende que detenta sumas de dinero que resultan a la luz del ilícito endilgado, de dudosa procedencia”.

“A esto se le suma lo mencionado por la pareja (del citado ex jefe policial), quien en una de las conversaciones relacionadas al destino y cantidad de dinero disponible dijo que `no quedan 20 millones de dólares, no sos Darío Camerini´, aludiendo de tal manera a otro de los imputados (el ex jefe de la Departamental La Plata)”.

En esas escuchas ordenadas en la causa, “el imputado Frare continúa realizando maniobras con el fin de obtener dinero de forma indebida, al explicar que está trabajando con un abogado y solicita a los receptores de las llamadas -se estima que son policías- que lo anoticien sobre actuaciones que se inicien referidas a accidentes de tránsito”.

De todas formas, más allá de esos presuntos actos de corrupción dentro de la fuerza, que contaría con la necesaria intervención de abogados para recibir los siniestros y generar reclamos ante las compañías de seguro, la fiscal Medina parece dispuesta a abrir el abanico de probabilidades y analizar, en detalle, cada una de las pesquisas en las que estuvo involucrado Cartasegna.

“No hay una pista única. Hay una sospecha, pero nosotros avanzaremos en distintas direcciones, en la búsqueda de llegar a los autores del ataque”, expresó un informante.

DILIGENCIAS

Precisamente, ya se ordenó un amplio rastrillaje del barrio donde ocurrió el hecho, en busca de eventuales testigos e imágenes de cámaras de seguridad privadas, ya que, según trascendió en esferas de tribunales, por el lado del monitoreo público urbano, la Municipalidad de La Plata no tendría cubierta la zona de 8 entre 57 y 58.

Cartasegna, cabe recordar, tiene a su cargo las causas por los delitos vinculados a la Trata de Personas, clausuró infinidad de prostíbulos y se enfrentó varias veces con los barras de los clubes más importantes de la Ciudad.