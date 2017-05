Preocupación en Entre Ríos por una nena que intoxicó a su maestra

Una alumna de 12 años de una escuela de Estación Yuquerí, en el norte de Entre Ríos, agregó quita esmalte de uñas en una botella de agua mineral de su maestra, quien sufrió una grave intoxicación, tras lo cual la chica habría admitido que el brebaje iba dirigido a una compañera de clase.



El caso fue revelado por el diario El Sol y se produjo en el aula de sexto grado de la escuela de esa pequeña localidad, situada a 13 kilómetros al oeste de la ciudad de Concordia.



Por el intenso sabor, la docente se dio cuenta de inmediato de que había bebido una sustancia extraña y rápidamente comenzó a tener síntomas de intoxicación, como erupciones en la piel, hinchazón y problemas para respirar.



Otras maestras la trasladaron rápidamente a la sala de salud de la localidad y luego al sanatorio Garat de Concordia, donde lograron que superara el cuadro, aunque no se descartaba que sufra algún tipo de secuela.



Apenas ocurrido el incidente, la maestra afectada increpó a sus alumnos para que le revelaran quién había envenenado el agua y los amenazó con llamar a la policía si no lo hacían, por lo que una de las niñas reconoció la autoría.



La alumna, según el diario local, le dijo a la maestra que había agregado quitaesmalte al agua de una botella durante el recreo y habría asegurado que quiso hacerle una broma a una compañera con la que tendría una mala relación.



Si bien no se informó si hubo una denuncia policial por el hecho, los docentes de la escuela intentaban establecer si se trató de una travesura sin intención de dañar a nadie o si la chica intentó envenenar a la compañera o a la maestra.