Se tensa más la relación entre los docentes y el Gobierno provincial

Los gremios de los maestros aguardan una nueva reunión paritaria y evalúan hacer más paros

Los gremios docentes bonaerenses aguardan una convocatoria a paritaria y no descartan la realización de nuevas medidas de fuerza, tras un parate de casi un mes en las negociaciones salariales. Mientras ayer los dirigentes sindicales encabezaron una campaña denominada “Salarios de hambre”, desde la cartera educativa remarcaron que los “sueldos no están congelados” y se refirieron a las sumas fijas que se pagaron en los últimos dos meses a cuenta de futuros incrementos en los haberes del sector.

Los secretarios generales de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Miguel Díaz y Mirta Petrocini, respectivamente, dijeron que si bien se realizan encuentros informales con representantes del gobierno, no se logra aún alcanzar un acuerdo, por lo que no descartaron llamar a nuevos paros.

“Esta semana tomaremos una decisión. Si tenemos que volver a las medidas de fuerza, lo haremos. En esto coincidimos los seis gremios porque hay mucha bronca”, explicó Díaz.

“No descartamos nuevas medidas porque la paciencia se está acabando”, precisó en la misma línea Petrocini.

El 2 de mayo pasado fue la última vez que los gremios docentes se reunieron con representantes del Poder Ejecutivo para discutir la paritaria a través de la mesa técnica salarial.

Allí, el Gobierno les ofreció un aumento salarial del 20 por ciento en dos cuotas, con cláusula gatillo por inflación, y una suma extraordinaria de 1.500 pesos por el poder adquisitivo perdido en 2016, pero los gremios rechazaron la propuesta por considerarla “insuficiente”.

Díaz contó que si bien se llevan a cabo reuniones informales con el Ejecutivo “en busca de encontrar un punto de encuentro, lo cierto es que aún no hay fecha de convocatoria” y apuntó que “esta semana van a haber contactos y supuestamente harán la propuesta definitiva”.

“Estamos esperando que se nos convoque y no hay acuerdo todavía porque no hay una propuesta seria. Ofrecen una suba del 20%. Mejoraron un poco la suma fija por 2016 pero no nos conforma el número”, dijo.

Consideró que “el gobierno tiene dinero para resolver esto, pero juega al desgaste”, agregó que “los compañeros están con el mismo sueldo desde el año pasado” y analizó que “el panorama no es alentador”. El titular de Udocba planteó que esperan “la propuesta concreta” oficial para después trasladarla a la consideración de las bases. “Luego los compañeros decidirán qué hacer”, apuntó.

En ese sentido, Petrocini destacó que “la cuestión está en un punto que no vamos para atrás ni para adelante, cuando las condiciones al decir del gobierno están dadas: los chicos en las aulas y los docentes en las escuelas”.

Además, evaluó que “todos los aspectos que se utilizaron como excusas, no existen más; así que el Gobierno debe dar respuesta y hacer una convocatoria con una propuesta mejorada”.

El fin de semana, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el gobierno de María Eugenia Vidal puede “hacer un esfuerzo un poco mayor” para destrabar la paritaria de los docentes bonaerenses, aunque aclaró que ese esfuerzo será “siempre dentro de los números de los que estamos hablando”.

Fuentes del gobierno dijeron ayer que aún no hay una fecha concreta de convocatoria.

“Los maestros y profesores estamos recibiendo salarios de hambre y desde agosto de 2016 que no se modifica esta delicada situación. En julio de 2016, el salario básico docente era de $4240,50; en mayo de 2017, el salario básico docente continúa siendo el mismo: $4240,50.

“Se seguirán pagando los salarios docentes con un aumento a cuenta del acuerdo definitivo. Es para que los docentes no estén sin cobrar aumento porque no hay acuerdo con los gremios. Liquidamos aumentos a cuenta y lo vamos a seguir haciendo, como así también el presentismo”, dijo la gobernadora bonaerense. María Eugenia Vidal.