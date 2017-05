Los docentes cobrarán abril sin suba salarial ni quitas por paro

El gobierno dijo que no se pudo cumplir con el fallo porque la liquidación ya estaba en marcha

El conflicto salarial docente más largo que se recuerde en la provincia de Buenos Aires se juega en la mesa paritaria pero se define en la Justicia. Al menos por ahora. Así, los maestros cobrarán los haberes de abril sin descuentos por días de paro merced al primer fallo judicial de la magistrada María Ventura Martínez, que hizo lugar a una presentación del frente gremial.

En cuanto al segundo fallo de la jueza, que ordena al gobierno pagar con el aumento que ofreció a los docentes (20% en cuotas) a cuenta de un futuro acuerdo paritario, en Educación explicaron que ese punto no se pudo cumplir porque “cuando se conoció el dictamen ya estaba en marcha el proceso de liquidación de sueldos”.

¿Realizará la cartera educativa una liquidación adicional para cumplir con el pago del incremento?

“Se están evaluando con la Justicia los pasos a seguir. El gobierno siempre cumple los fallos judiciales, pero la cuestión hoy pasa por los tiempos y las posibilidades de darles cumplimiento”, indicaron ayer a este diario fuentes de la dirección general de Educación.

De manera que las autoridades se manejan entre dos escenarios posibles: realizar una liquidación adicional o esperar que el fallo quede firme (cabe recordar que el Ejecutivo apeló ambos dictámenes).

fallo clave en el conflicto

Vale recordar los términos del segundo fallo de la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, pues retoma el tema de los descuentos de su primer dictamen y agrega otros puntos cruciales.

Ventura Martínez le dice al gobierno bonaerense que no puede descontar días de huelga y que debe devolver los que haya descontado; que el premio por no hacer paros que ya abonó debe convertirlo en una suma para todos los maestros a cuenta de futuros aumentos; que tiene que liquidar los salarios con la oferta de mejora que hizo (20% en etapas) a cuenta de un futuro acuerdo paritario, y le ordena a los gremios que no hagan paros por 30 días.

Lo que pide la jueza al gobierno y a los sindicatos es para “facilitar una negociación que permita alcanzar un acuerdo entre las partes”.

Dicho esto, hay que aclarar que la administración de María Eugenia Vidal apeló el fallo de Martínez, de modo que si una instancia judicial superior le da la razón, los descuentos por paros que no aplicó en el sueldo de abril los aplicará más adelante.

Los seis gremios del sector (Feb, Suteba, Sadop, Amet, Uda y Udocba) hicieron del cumplimiento del dictamen judicial por parte del gobierno su principal reclamo, al margen de una oferta de aumento salarial “muy superior” al 20%.

En ese contexto, el cumplimiento o no del fallo por parte del Ejecutivo provincial puede marcar el camino del conflicto docente de ahora en más.

“La gobernadora tiene que cumplir el fallo, no puede ser que los maestros cobremos menos sueldo que el mes pasado porque fracasó su política. Este fallo obliga al gobierno provincial a devolver los descuentos ilegales e ilegítimos y a depositar en el salario docente la última oferta salarial”, subrayó el Suteba.

En la misma línea se expresaron los titulares de todos los gremios durante la conferencia de prensa que realizaron el martes, en la apertura de la carpa blanca que montaron en Plaza San Martín.

Es más, el líder del Suteba, Roberto Baradel, dijo que si el gobierno no acata el fallo “la conducción del gremio tiene mandato de las bases para proponer a los demás integrantes del Frente de Unidad Docente realizar medidas de acción directa”, es decir, paros.

La presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, aclaró que cada organización sindical tienen sus propios mecanismos de decisión. “El martes próximo (por el 9 de mayo), se reunirá en La Plata el congreso extraordinario de la federación, en el que los congresales de toda la Provincia traerán la decisión de los docentes de cada distrito sobre cómo continuar con la protesta”, anticipó.

No hay paros a la vista. “Pero en la medida en que el gobierno siga ofreciendo siempre lo mismo y no cumpla con la Justicia se va a complicar todo. Ya estamos en mayo”, dejó caer una delegada del gremio de los maestros de enseñanza técnica.

ausentismo y polemica

La propuesta de la administración de mejorar el sueldo en la medida que baje el ausentismo generó otra gran polémica.

El director de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que hay “reticencia gremial” a que se pague ese adicional por presentismo en caso de que se baje el ausentismo.

Petrocini respondió con dureza. “Bajar el ausentismo implica menos suplencias y de ahí sacarían dinero para el supuesto plus, pero no todas las suplencias son ausentismo -enfatizó-. Hay suplencias cuando los maestros pasan a cumplir funciones jerárquicas, hay casos de enfermedad. Si existen abusos, somos los primeros en condenarlos, pero hace 5 meses que pedimos informes sobre las licencias y no responden”, disparó.

“Que vayan a fondo con el control del ausentismo, pero eso no puede formar parte de una propuesta salarial seria”, dijo Baradel.