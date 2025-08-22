Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO: le cortó el cuello con una copa rota
Campañas localistas: los intendentes peronistas, radicales y libertarios exigen ser escuchados
Independiente vs U. de Chile, el día después de la barbarie: ¿quién se hace cargo?
El boleto del micro vuelve a aumentar en La Plata: los nuevos valores y desde cuándo
Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va al Maracaná por tercera vez, ¿cómo le fue?
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
La Plata, otra vez amenazada por lluvias: ¿para qué hora se esperan los chaparrones?
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Todos los detalles de la obra de la bajada de la Autopista en City Bell: cuándo estará lista
Onda verde en el Camino Centenario: ¿a cuánto hay que circular para que no te frene la roja?
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Una por una, las medidas para las Pymes que anunció la Provincia
Inquietud en el peronismo por el resultado en la Primera Sección
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Actividades en La Plata para este viernes y el fin de semana
Fiesta Tricolor en Plaza Moreno de las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana
Megatoma de Los Hornos: la Provincia y la Comuna estudian medidas de urbanización
EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata
SUERTE NUMERICA: 10-12-16. Todo ha de serle propicio en este día para las finanzas. Excesiva emotividad y también criterio equivocado para encarar situaciones afectivas. Sagacidad. Equilibrio en cuestiones económicas.
SUERTE NUMERICA: 88-00-71. Por difíciles que se presenten ciertos aspectos económicos, hay momentos positivos. Conocerá nuevas personas que la vincularán muy bien. Situación tensa por malentendidos con su pareja. Tenga calma.
Una pena: murió el juez estadounidense Frank Caprio, famoso por su compasión y su "reality show"
¡No alcanzan las velitas! La mujer más longeva del mundo cumple 116 años
SUERTE NUMERICA: 77-89-34. Hay riesgos de pérdidas, especialmente en toda especulación que sea muy prometedora en apariencia. Complicaciones a nivel económico. No sea muy impulsiva si quiere tener éxito.
SUERTE NUMERICA: 65-11-00. Todo indica que usted ha de conseguir cierta mejoría en lo que a sus trabajos se refiere. En el aspecto amoroso tendrá un día muy positivo. Salud, buena. Celos que perjudican relaciones afectivas.
SUERTE NUMERICA: 67-098-43. Tenacidad es la clave para triunfar en las finanzas. Posibilidades amorosas tendrá usted en este día. Jornada grata para establecer nuevas relaciones. Buen panorama en cuestiones amistosas.
SUERTE NUMERICA: 90-97-09. La gran habilidad puesta de manifiesto en sus asuntos laborales es el mejor motivo para sus posibilidades. Evite los celos que perturban su relación sentimental. Carta que llega.
SUERTE NUMERICA: 29-51-48. Observará un empuje efectivo en el aspecto financiero al confirmarse planes demorados. Superará con éxito problemas afectivos. Inconvenientes por causa de otros. Reuniones en el hogar. Visita de amigos.
SUERTE NUMERICA: 61-80-46. Le convendrá aprovechar ofrecimientos que provengan de jerárquicos en sus labores. Etapa de felicidad para el amor y la vida de relación. Cuídese de molestias dentales. Evite la soledad.
SUERTE NUMERICA: 29-51-06. Hallará la ocasión de desligarse de compromisos financieros al recibir un dinero adeudado. En cuestiones del corazón, renueve relaciones. Buen momento para iniciar actividades. Sorpresas agradables.
SUERTE NUMERICA: 55-02-80. Un golpe afortunado le permitirá cambiar provechosamente sus planes. Mal momento para la firma de documentos u obligaciones. Una decisión oportuna le permitirá encarrilar su vida sentimental.
SUERTE NUMERICA: 88-13-75. Conseguirá amplias facilidades para llevar adelante un proyecto. Es necesario que recurra a un amigo que sabrá apoyarle. Una circunstancia fortuita abre nuevas perspectivas sentimentales.
SUERTE NUMERICA: 31-09-84. Deberá adoptar una resolución definitiva optando por una de las posibilidades que le atraen. Buenos momentos en compañía de gente amable. Si desea triunfar deberá dominar su naturaleza introvertida.
