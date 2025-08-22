Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 10-12-16. Todo ha de serle propicio en este día para las finanzas. Excesiva emotividad y también criterio equivocado para encarar situaciones afectivas. Sagacidad. Equilibrio en cuestiones económicas.

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 88-00-71. Por difíciles que se presenten ciertos aspectos económicos, hay momentos positivos. Conocerá nuevas personas que la vincularán muy bien. Situación tensa por malentendidos con su pareja. Tenga calma.

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 77-89-34. Hay riesgos de pérdidas, especialmente en toda especulación que sea muy prometedora en apariencia. Complicaciones a nivel económico. No sea muy impulsiva si quiere tener éxito.

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 65-11-00. Todo indica que usted ha de conseguir cierta mejoría en lo que a sus trabajos se refiere. En el aspecto amoroso tendrá un día muy positivo. Salud, buena. Celos que perjudican relaciones afectivas.

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 67-098-43. Tenacidad es la clave para triunfar en las finanzas. Posibilidades amorosas tendrá usted en este día. Jornada grata para establecer nuevas relaciones. Buen panorama en cuestiones amistosas.

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 90-97-09. La gran habilidad puesta de manifiesto en sus asuntos laborales es el mejor motivo para sus posibilidades. Evite los celos que perturban su relación sentimental. Carta que llega.

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 29-51-48. Observará un empuje efectivo en el aspecto financiero al confirmarse planes demorados. Superará con éxito problemas afectivos. Inconvenientes por causa de otros. Reuniones en el hogar. Visita de amigos.

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 61-80-46. Le convendrá aprovechar ofrecimientos que provengan de jerárquicos en sus labores. Etapa de felicidad para el amor y la vida de relación. Cuídese de molestias dentales. Evite la soledad.

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 29-51-06. Hallará la ocasión de desligarse de compromisos financieros al recibir un dinero adeudado. En cuestiones del corazón, renueve relaciones. Buen momento para iniciar actividades. Sorpresas agradables.

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 55-02-80. Un golpe afortunado le permitirá cambiar provechosamente sus planes. Mal momento para la firma de documentos u obligaciones. Una decisión oportuna le permitirá encarrilar su vida sentimental.

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 88-13-75. Conseguirá amplias facilidades para llevar adelante un proyecto. Es necesario que recurra a un amigo que sabrá apoyarle. Una circunstancia fortuita abre nuevas perspectivas sentimentales.

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 31-09-84. Deberá adoptar una resolución definitiva optando por una de las posibilidades que le atraen. Buenos momentos en compañía de gente amable. Si desea triunfar deberá dominar su naturaleza introvertida.