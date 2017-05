Inquietud por un caso importado de sarampión

El afectado es un joven de Tucumán que viajó al exterior. Instan a cumplir el calendario de vacunas

El contagio de sarampión en el exterior por parte de un argentino de 25 años que no había contraído hasta ahora la enfermedad a pesar de no estar vacunado, despertó inquietud en las autoridades sanitarias.

El titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Gustavo Lopardo, aseguró que los altos niveles de inmunización del país operan como una “protección de rebaño” que desaparece cuando se traspasan las fronteras, por lo que insistió en la importancia de que el 100% de la población esté vacunada.

Y el mismo ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológica por el caso importado de sarampión en Tucumán, que pone al país en “riesgo de reintroducción del virus”, ante lo cual pidió “intensificar la vigilancia y la notificación inmediata de todos los casos sospechosos”.

“Nuestro país está libre desde hace muchos años de sarampión, por eso el que vive en Argentina y no vacuna a sus hijos aprovecha que los demás sí lo hacen para no contagiarse, pero cuando se va afuera sí se lo agarra porque no está protegido”, explicó Lopardo.

“Esto es lo que se llama ‘protección de rebaño’. Vale decir que si en un colegio hay 30 alumnos, y 29 están vacunados y uno no, el no vacunado nunca se va a agarrar el sarampión porque no habrá quién se lo transmita”, graficó.

Ante esta situación, y para que la protección contra el sarampión de cada persona sea siempre la más alta y no dependa del entorno, el médico hizo un fuerte llamado a respetar los calendarios de vacunación y aplicarse la triple viral disponible de manera gratuita en miles de centros de salud de todo el país.

Por otro lado, el médico aclaró que la falta de vacunación “no depende del nivel adquisitivo” y si bien la vulnerabilidad social explica algunos bolsones de población no inoculada, en otros casos operan algunas modas, como la desconfianza injustificada de los eventuales efectos adversos de la vacuna, y el pertenecer a una generación que no fue testigo de las severas secuelas que pueden dejar estas enfermedades.

En Argentina, el último caso de sarampión endémico se registró en el año 2000, y desde el año 2010 se han producido 23 casos importados como el del joven tucumano, según el documento emitido por el ministerio de Salud.

El mayor de los brotes sucedió luego de la Copa del Mundo de Fútbol 2010 realizada en Sudáfrica, con 17 casos confirmados, y el último caso importado tuvo lugar en 2014: se trató de una turista de nacionalidad japonesa “sin casos secundarios registrados”.

Dos años después, la OMS/OPS declaró a la región de las Américas como “libre de sarampión”, siendo la primera del mundo en alcanzar esta certificación.

Mientras tanto, desde el ministerio de Salud de Tucumán se realizó un bloqueo epidemiológico a los contactos laborales y familiares del hombre que contrajo sarampión en el exterior y que se encuentra en tratamiento por la enfermedad en esa provincia, mientras se realiza un seguimiento a dos personas que estuvieron cerca del enfermo.

Fuentes sanitarias provinciales confirmaron que el enfermo “viajó por Europa, Asia y Oceanía, y según los médicos, se contagió en uno de esos lugares”.