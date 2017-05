“Estamos haciendo un arqueo para saber si falta algo”

| Publicado en Edición Impresa

Leandro Milone es el secretario de la fiscalía a cargo de Fernando Cartasegna, a quien conoce desde hace siete años, lo visitó por estas horas y lo encontró con “marcas en el cuello, en shock y con algunos baches en el relato”, dijo ayer a este diario.

Confirmó que el fiscal pretende “volver a trabajar cuanto antes”, ya que le otorgaron una licencia por tiempo indeterminado, aunque eso dependerá de “su recuperación médica”, aclaró Milone. Recordemos que Cartasegna lidera dos UFI: la 9, que instruye causas con “autores ignorados” y la 4, que interviene en delitos conectados con la trata de personas, pedofilia, violencia en espectáculos deportivos y casos en turno.

Es por eso que Milone no duda en calificar a Cartasegna como “el fiscal que más trabaja (en La Plata), por cúmulo de causas”, con alrededor de 20 personas a su cargo. En referencia a los dos episodios que lo tuvieron como víctima, admitió el secretario que “hay muchas especualciones” y no arriesga ninguna hipótesis, porque hemos tenido causas ‘pesadas’, pero nunca se llegó a esto. No se si es un mensaje para él (por Cartasegna), para arriba o para todos los fiscales”.

Recuerda Milone que han “recibido amenazas en el contestador, o panfleteadas, pero nunca algo como esto”.

Del ataque del martes confirma que “no está claro todavía por dónde entraron”, aunque reconoce que “la ventanita (de atención al público) es una opción”. Cuenta que el fiscal recuerda haber sido abordado por la espalda, por un hombre corpulento que le dijo “que venía por una causa determinada y señaló a un armario donde había varias”.

El funcionario confirmó que iniciaron un arqueo que esperan terminar hoy, para determinar eventuales faltantes de elementos y expedientes, aunque reconoce con estos últimos “es muy complicado porque debe haber 3000 en trámite, más los archivados”.

Milone habló también de las especulaciones que circulan desde el martes en torno a la posible participación de un empleado de la fiscalía en los hechos. “Es un chico que trabaja con nosotros desde hace tiempo, estaba muy angustiado con todo esto y la fiscal (Ana Medina) nos aclaró que no hay sospechas contra el personal”. Y Remató Milone: “No tenemos miedo”.