Calles inundadas y autoevacuados tras la caída de 100 milímetros en 24 horas

Numerosos barrios quedaron anegados. Vecinos de Los Hornos tuvieron que dejar sus casas

Con 20 familias autoevacuadas y varias zonas que tuvieron serios anegamientos, la Ciudad volvió a complicarse, ya que el caudal de precipitaciones superó las marcas que se registran en el mes de mayo, según evaluaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

City Bell, Gonnet, San Carlos, Hernández y Los Hornos, fueron los lugares más afectados por las intensas precipitaciones. En ese marco, la Municipalidad llevó adelante un operativo de asistencia en viviendas y en otras zonas.

Comenzó a llover con intensidad a eso de las 10.00 y continuó así hasta la tarde, por lo que se mantuvo el alerta por fuertes tormentas para La Plata, Berisso, Ensenada, Capital Federal y el norte de Buenos Aires.

Según informó la Comuna, cayeron 100 milímetros en poco más de 24 horas, según las zonas.

A raíz de la lluvia hubo que cortar el tránsito en la avenida 143 desde 44 a 47. Hubo autos que intentaron atravesar el inmenso río que se formó y quedaron a medio camino, lo que obligó a que tuvieran que ser empujados hacia las zonas mas altas.

En ese sector el agua también ingresó a algunas viviendas - ver aparte -.

20 FAMILIAS AUTOEVACUADAS

Rodrigo Páez, a cargo de la Subsecretaría de Atención del Riesgo, confirmó por la tarde que en el barrio Las Palmeras de Los Hornos unas 20 familias decidieron autoevacuarse.

“Esas familias se fueron de sus hogares por una cuestión de seguridad, viven en 143 y 72, pegados al arroyo, una zona muy baja”, dijo el dirigente. Si bien la marca del agua fue de unos 40 centímetros, por la tarde se informó que comenzó a bajar.

En Los Hornos también expresaron su preocupación por el avance del agua en la zona de 153 y 66.

Además se acumuló una gran cantidad de agua en la zona comprendida por las calles 153, 74, 76 y 152.

Otros de los sectores complicados fue Hernández y Gorina.

Agentes de la Subsecretaría de Atención del Riesgo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y otras áreas del Municipio, llevaron adelante procedimientos de asistencia en los sectores que se vieron más afectados por el agua.

La Dirección de Hidrometeorología detalló que ayer cayeron alrededor de 35 milímetros, acumulando un total de 100 milímetros por las continuas lluvias desde el mediodía del domingo.

Al respecto, la Jefa de Gabinete del municipio, Natalia Vallejos, comunicó que se dispuso un operativo especial para mantener el monitoreo constante sobre el estado de los arroyos y desagües.

La funcionaria aclaró que “si bien tuvimos sectores más afectados por las lluvias, no se llevaron adelante evacuaciones”.

A su vez, se informó que el pronóstico para las próximas horas indica el cese de los chaparrones fuertes.

En Punta Lara la preocupación por la acumulación de agua ganó varios hogares de esa zona. Desde varios puntos los vecinos reclamaron por la falta de obras y en especial por los trabajos de limpieza de hojas y basura que, dijeron, no se realiza de forma periódica.

Uno de los puntos mas afectados fue la calle 110 y 13.

Un temor similar tuvieron vecinos de City Bell de la zona de 461 y 13 C. Esa esquina quedó inundada y el agua estuvo a punto de entrar en varias viviendas. En ese marco la gente exigió que se haga tareas de limpieza para evitar que se tapen las zanjas.

Alicia, vecina de 471 entre 14 A y 14 B, denunció que en la calle hay un profundo desnivel y como hacia el Camino Centenario no hay bocas de tormenta, cuando llueve varias horas seguidas se forma una laguna en la cuadra.

“Hay cosas que son prioritarias y ésta es una de ellas, tienen que hacer algo porque el agua está a punto de ingresar a nuestros hogares; además la calle se está erosionando y tenemos miedo que se produzca un derrumbe”, dijo la vecina.

En 459 entre 28 y 38 bis un frentista alertaba con indignación que se vienen pidiendo obras desde hace años pero pese a los insistentes reclamos que se han realizado una vez más son víctimas de las inclemencias climáticas.

“No drenan las zanjas, no las limpian, están llenas de pastizales, no tienen el ancho o profundidad necesaria. No hay control del estado cuando ponen tubos que achican el tamaño de las zanjas”, sostuvo un vecino de City Bell.

CENTENARIO ANEGADO

Camino Centenario tuvo varios sectores anegados por la acumulación de agua. A la altura de Cantilo, la gran masa de agua que se juntó provocó serios trastornos en la circulación.

Lautaro, vecino de 482 esquina 27, dio cuenta de la situación que se vivía antes del mediodía en Gonnet y, además de reclamar por la falta de limpieza en drenajes y alcantarillas, el vecino indicó que están cansados de pedir que se lleven adelante las obras necesarias para evitar que se formen grandes lagunas cada vez que llueve.

En la Escuela 517, ubicada en 45 entre 11 y 12, se denunció que la falta de dos chapas de policarbonato en un pasillo complicó a los alumnos del establecimiento que terminaron empapados cada vez que tuvieron que ir al baño o a la dirección.

“Desde febrero se hizo el pedido para que arreglen el techo, pero todavía no lo hicieron” , denunció Adriana Fernandino, presidenta de la cooperadora.

También sufrieron complicaciones los vecinos de 8 bis entre 87 y 88, “las cloacas están tapadas porque el caño maestro está obstruido y a eso se suma el agua de la lluvia; ya hay casas que están anegadas”, apuntó un vecino de esa cuadra.

En Villa Castells, calle 501 esquina 9, se informó que el agua formó una especie de laguna.

“Siempre se junta en ese lugar e inunda el espacio donde guardamos el auto”, contó una vecina.

Otras direcciones en las que los vecinos tuvieron anegamientos fueron: 520 entre 134 y 137, 135 entre 520 y 523, 143 y 146, entre 70 y 76, 143 y 46, 501 y 27, y 31 entre 504 y 505. En esos lugares hubo viviendas a las que le ingresó el agua.

Un problema similar se produjo en 517 y 132, 133 y 515, 518 y 132, y 140 y 526.

En tanto, dos agentes de protección civil La Plata, rescataron a una mujer que cayó con su camioneta a una zanja, en 31 y 505. Además trabajaron en 66 y 168 dónde un camión enganchó cables con electricidad, se electrificó el camión y el camionero quedó atrapado hasta que Edelap cortó la tensión.

En otro orden, la Municipalidad comunicó que “los niveles de arroyos están bien, escurren con normalidad y continúan siendo monitoreados constantemente desde la Dirección de Hidrometeorología”.

Ante el alerta meteorológico en el que se preveía lluvias intensas y persistentes para las zonas de Berisso, Ensenada, Florencio Varela, La Plata y Magdalena, Edelap aconsejó cómo proceder en situaciones de tormenta.

La empresa sugirió evitar el contacto con cables cortados e instalaciones eléctricas externas en general; no intentar retirar por su cuenta objetos o ramas que pudieran caer sobre las líneas aéreas de energía eléctrica; procurar no circular por la vía pública bajo vientos intensos ni por calles anegadas y permanecer a resguardo y en un lugar seguro.