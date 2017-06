Si no hay acuerdo en 15 días, a los docentes les pagarían con aumento

Sostienen que hay negociaciones pero están muy trabadas. Fuerte incertidumbre entre los maestros

“Las conversaciones informales con los gremios continúan, no es cierto que se hayan cortado. Lo que sí es cierto es que están trabadas”, dijeron altas fuentes del gobierno provincial a este diario, que preguntó: ¿Hasta cuándo se puede sostener esta situación, sin acuerdo y con los maestros sin aumento formal? “Poco. Tiene los días contados. Seguimos apostando al diálogo, pero si no hay arreglo, hay que resolver el tema en unos 15 días”, respondieron.

Nadie imagina que en junio, julio o agosto continúe un escenario de estancamiento de las negociaciones que ya desgastó a unos (gobernantes) y a otros (gremios). Así lo entienden todos, aunque es al Ejecutivo al que le toca pagar sueldos con el correspondiente incremento a los 280 mil docentes bonaerenses.

“Ya queda poco margen. Siempre tuvimos y tenemos vocación de diálogo, pero no se puede mantener a los maestros y profesores con una incertidumbre permanente sobre cuánto van a ganar. Es el abc para planificar la vida cotidiana”, reflexionaron las altas fuentes consultadas.

¿Cómo están las conversaciones entre la administración provincial y los sindicatos?

“Trabadas, básicamente en la recomposición del 2016”, se puntualizó.

Desde el gobierno se sigue ofertando a los representantes de los maestros, como anticipó EL DIA en su edición de ayer, un 20 por ciento de mejora salarial para el 2017 con cláusula gatillo, es decir que si la inflación supera esa cifra, se abonará la diferencia en forma automática (en términos sencillos).

Las voces oficiales confiaron que “esa cifra podría estirarse un punto más, como mucho”, aunque no se refirieron a una propuesta en concreto, sino a una probabilidad. Y subrayaron: “Es que no se está ofreciendo lo que se ofrece porque sí. No estuvimos tanto tiempo dialogando y negociando para ahora sacar un dinero que no hay y ponerlo sobre la mesa. Estamos proponiendo pagar lo que podemos pagar realmente”.

En relación a la discusión sobre el poder adquisitivo perdido en 2016, comentaron que “se mejoraron los números en comparación con la última reunión paritaria, la del 2 de mayo”.

En ese entonces el gobierno ofertó “20 por ciento en dos cuotas con ajuste por inflación para 2017, y una suma fija de 1.500 pesos por cargo con un tope de 2.500 pesos en compensación por el curso lectivo pasado. Dijeron que no. Esas sumas ahora son superiores. Pero tampoco las aceptan”, se indicó.

En concreto, los gremios quieren que por el 2016 se pague “un porcentaje”. Así, el sueldo del último mes de ese año quedaría por encima de la línea en que quedó (por caso, 9.800 pesos el inicial). De ese modo, el aumento que se otorgue para 2017 aplicaría sobre “una base mayor” y representaría “un incremento superior”.

La primera reunión paritaria se llevó a cabo el 6 de febrero. Es decir que el martes próximo se cumplirán cuatro meses de negociaciones sin ningún atisbo de acuerdo. Es más, los gremios hablan de “imposición de propuestas” y denuncian que “nunca hubo negociación”.

El gobierno ofreció 18, 19 y hasta 20 por ciento. Y afirma a pie juntillas que el margen de maniobra para cambiar esa cifra es casi nulo.

¿Hasta cuándo se puede estar así? “Esta situación tiene los días contados”, anticiparon desde el Ejecutivo.

“gran clase publica”

Mientras tanto, ayer se habló de una posible medida de fuerza por parte de los sindicatos. En rigor, el Suteba tiene mandato para un paro de 24 horas con movilización en La Plata, pero la propuesta debe ser consensuada por todo el Frente de Unidad Docente.

Por lo pronto, hoy habrá una clase pública “gigante” frente a la Casa de la Provincia, en capital federal.