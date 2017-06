Por las coimas, Alonso le apunta a De Vido

En la OA creen que el ex ministro no podía ignorar lo que pasaba

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dijo ayer que las coimas por 35 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado en la Argentina, “sin ninguna duda, están concentradas en el ex Ministerio de Planificación Federal”, y agregó que el ex jefe de esa cartera, Julio De Vido, “no podía ser ignorante de lo que sucedía en la órbita de su ministerio”.

“Las coimas que reconoció haber pagado Odebrecht son del período 2007-2014, cuando gobernaba la administración anterior y se concentraron en el ex Ministerio de Planificación Federal. Por versiones periodísticas parecería que el ex ministro está mencionado a través de un apodo. El ministro de Planificación no podía ser ignorante de lo que sucedía en la órbita de su Ministerio”, afirmó Alonso.

La funcionaria señaló que en la OA creen que las coimas debieron ser mayores a los 35 millones de dólares admitidos por Odebrecht. “(Las coimas), sin ninguna duda, están concentradas en el ex Ministerio de Planificación Federal. Ya hay varios contratos de esa época que están siendo investigados en la Justicia. A los investigadores de la Oficina Anticorrupción les parecen demasiado poco 35 millones de dólares en el mercado de coimas”, planteó.

Consultada sobre el rol de la empresa Iecsa, que fue propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y que obtuvo, asociada, con Odebrecht, la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, Alonso aseveró que no hay mayores indicios en contra de la firma.