Santa Bárbara no le encuentra la vuelta

Santa Bárbara “A”, con la ausencia obligada de María José Granatto -ayer disputó el último partido de la serie de amistosos con Las Leonas, en Inglaterra- volvió a caer. Esta vez fue como visitante frente a Arquitectura “A” 3 a 1 por lo que su ingreso al “Top 10” (se clasificarán los equipos para disputar la Zona Campeonato tras la fase regular) se está tornando más complicado de lo que se esperaba; aunque todavía tiene verdaderas chances de acceder, cuando restan cuatro fechas para cerrar la primera parte del torneo Metropolitano femenino de hockey de Primera División. El único gol del conjunto de Gonnet fue anotado por María Victoria Granatto.

El resto de los resultados de los equipos platense, en las diferentes categorías, se detallan a continuación:

Primera C: Santa Bárbara “B” 1 (Florencia Penillas), Vélez 1; Monte Grande 0, Universitario “A” 2 (Lola Brea y Antonella Paglia) y Estudiantes “A” 2 (Malena Carabas y María Bulacio), Sociedad Hebraica 4. En este caso Santa resignó la punta a manos de San Fernando “B”, que superó a Berazategui (3-0).

Primera D1: Universitario “B” 1 (Soleadad Vega), Champagnat 1 y Banco Provincia “B” 2, Universitario “D” 2 (Michelle Arnal y Agustina Birocho).

Primera E2: Santa Bárbara “C” 2 (Amparo Salome Bracchia y Emilia Giovagnucci), Arquitectura “C” 2.

Primera E3: Italiano “B” 4, San Luis “A” 2 (Magdalena Agarjo y Paula Gelpi).

Primera F1: San Fernando “D” 0, Estudiantes “B” 4 (Florencia Espinoza, Josefina Occhipinti, Lucia Tassara y Julieta Estepo).

Primera F3. Universitario “C” 2 (María Belén Gómez y Juana Zabaleta), Los Andes 3 y Santa Bárbara “E” 1 (Lucia Piccinelli), Deportivo Francesa “B” 0, en Brandsen.

Primera F4: E.F.I Lobos 1, Santa Bárbara “D” 8 (Lara Yantoro -2-, Pilar Sánchez, Ana Belén Saleme, Camila Dibatistta, Catalina Feysulaje, Consuelo Navarro y Julieta Cerrella) y San Luis “B” 1 (Agustina Catini), La Martona 1. Santa se mantiene como único puntero e invicto de la divisional.

LA “U” RECIBE AL PUNTERO

En lo que tiene que ver con los caballeros, Universitario “A” recibirá esta tarde -desde la 16- a Hurling, único puntero de la Primera División “A”. La “U” necesita el triunfo, pero no la tendrá nada fácil ante el lider. En lo que respecta a otro de los partidos de la máxima categoría del hockey metro, Santa Bárbara “A” visitará a Ducilo, en Berazategui.

En Primera B jugarán: Santa Bárbara “B” vs GEBA “B”, Estudiantes vs Banfield y San Fernando “B” vs Universitario “B”: En lo que respecta a las damas, Gimnasia se medirá con SITAS “C”, en cancha de San Luis, por la Primera F5; mientras que Estudiantes “C” tendrá que visitar a SIC “E” por la Primera F6.