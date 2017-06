“El país está aprendiendo a ser gobernado por el no peronismo”

La dirigente sostiene que las elecciones son la manera de “saldar las grietas políticas”

“¡Por suerte (se ríe). Mirá Ruckauf cómo salió corriendo!”.

A los 86 años, Graciela Fernández Meijide conserva la picardía política para responder con un sarcasmo cuando es necesario. Pero también cultiva una lucidez envidiable para analizar los temas de fondo, esos que no aparecen en las encuestas, como la educación y los derechos humanos.

Y sostiene que la famosa grieta no se puede saldar de otra manera que a través de las elecciones. “Cuando era menemismo o anti-menemismo, las elecciones terminaron con eso. Y hoy Menem es un señor viejito, refugiado en el Senado. No conozco otra forma de cerrar las grietas”, advierte.

Fernández Meijide recibió a EL DIA en su departamento del barrio porteño de Belgrano. Un sitio confortable, austero, en el que hay libros por todos lados y donde una vieja gata, llamada Vainilla, es su compañía cotidiana. Allí, contó los motivos por los que rechazó en su momento una propuesta de María Eugenia Vidal para encabezar la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. “Le dije que no debía ser nadie involucrado con los ´70, para tomar distancia”, reveló.

¿Qué significan los derechos humanos en la actualidad?

Los derechos humanos significaron siempre lo mismo. La Revolución Francesa decía libertad, igualdad, fraternidad. Ya estaba hablando de que para que haya igualdad tiene que haber derechos. También para que haya libertad. Nosotros veníamos de una época, en los ´60 y los ´70, en la que la contradicción fundamental que se daba en el Norte era el pensamiento liberal contra el socialista. Entonces los defensores del pensamiento liberal, nuestra Constitución es así, marcaban el derecho a la libertad y a la vida (la integridad física), que sólo pueden ser violentados desde los gobiernos. Si no, es un delito común. Si te asaltan, es un delito común. Pero es una violación a los derechos humanos si se hace como lo está haciendo Maduro en Venezuela, donde las fuerzas que dependen del Gobierno atacan a la gente. En nuestro país, después de la reforma del ´94, se introdujo la legislación internacional, que dice que un gobierno puede ser monitoreado por organismos internacionales. Todo eso en los ´60 y los ´70 no tenía valor.

¿Por qué?

Se decía que tenía que venir el socialismo y se preguntaba: ¿Para qué te sirve la libertad si no podes comer? Lo ponían en esos términos, sin tomar en cuenta que tampoco podes comer si estás muerto. O si estás preso. Ni siquiera podes luchar para comer. Ese antagonismo fue inútil y terminó demostrándose que había parte de verdad en cada una de las posiciones. Ahora defendemos todos los derechos. Por eso digo que los derechos humanos son lo mismo. Sólo que cuando se pusieron en valor fue en la dictadura, cuando más se violentaron, entonces la atención se va a los ´70 y se reduce a los derechos fundamentales. Curiosamente son los más liberales, término mal visto por la izquierda.

¿Ahora se violan los derechos humanos?

Desde que se recuperó la democracia, ninguno de los gobiernos que estuvo acá violentó los derechos humanos. Ninguno. Ni siquiera podemos decir que en la época de Kirchner, cuando se secuestró a Jorge Julio López, era responsabilidad del Gobierno. La Policía de gatillo fácil es un delito, está prescripto en la ley. No es que alguien con responsabilidad superior dio la orden de que lo hicieran.

RECONCILIACION

En algunos sectores se impulsa una reconciliación...

¿Pero entre quiénes y quiénes? Al principio decían, sobre todo la Iglesia y otros sectores, entre las víctimas de la violación a los derechos humanos y quienes las violentaron, muchos de los cuales ya fueron procesados y condenados. Mi posición con respecto a eso es que no habiendo habido en ningún momento la más mínima intención de hacer una autocrítica a lo que ocurrió, ni desde las conducciones de las guerrillas ni de las Fuerzas Armadas, nadie que dijera que fue una barbaridad lo que hicieron ni que colaborara a saber la verdad, entonces que trabaje la Justicia, que es la que determina. Lo único que puede saldar esa situación es que se aplique la Justicia.

¿Perdonar es una decisión personal?

Hay gente que ha perdonado, lo que no hay es gente que pida perdón. Yo estuve con el Papa y me dijo: “Graciela, aún cuando se pida perdón, aquel que recibe el pedido no tiene obligación de darlo. Puede decir, esto es imperdonable”. A mi criterio, el tiempo va a ir pasando, la memoria queda, nos vamos a ir muriendo los protagonistas y quedará la gente joven, que ojalá no cargue con mochilas que no son de ellos.

LAS GRIETAS POLiTICAS

Fernández Meijide está muy informada sobre el curso de la política nacional. Tiene contacto con primeras figuras de los gobiernos nacional y bonaerense, que la llaman para consultarla. Y por ende la conversación deriva en el escenario electoral que se está conformado.

¿Cómo observa la realidad política del país?

Están las famosas grietas, que se notaron mucho con el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, o lo que había pasado con el peronismo y el anti-peronismo, que no sirven para nada. A la grieta la saldan las elecciones. No conozco otra forma de cerrar las grietas. Nunca se van a abrazar kirchneristas y anti-kirchneristas. Y así lo hicieran, qué significa eso, sería una fantasía. La política es la lucha por el poder, en forma legítima.

¿No acuerda con los pedidos de unión nacional?

Los gobiernos de unión nacional son necesarios en momentos de crisis. Creo que De la Rúa se equivocó cuando no convocó a un gobierno de unidad nacional, pero en el 2001. Hoy no tenemos ese contexto. Aún así fue la política la que salvó esa situación. Fueron Duhalde y Alfonsín hablando entre ellos y saliendo de la Convertibilidad. Mantuvieron la institucionalidad.

Ahora se habla en cambio de la polarización...

Pero sólo llega al 10 por ciento de la población. Le preocupa a los políticos y a los periodistas que se ocupan de eso. Y ni siquiera son dos partidos fuertes los que están. El peronismo derrotado siempre se hace bolsa. Cambiemos es una alianza que trabajosamente, mejor que lo que fue nuestra Alianza en otras circunstancias, está avanzando porque tiene convicción y consiguió territorialidad, pero tampoco es un partido. De otro modo no tendría la influencia que tiene ´Lilita´ Carrió, que es ella sola.

¿Hay otras grietas que considera más importantes?

Donde veo una brecha muy profunda es la que separa un tercio de la población que no tiene esperanzas, pobres e indigentes, con los dos tercios que no se hacen cargo de lo otro salvo cuando aparece violentamente.

¿Cómo piensa que se puede mejorar esa situación?

Ahí imagino que hace falta, por una cuestión de ética y principios o por conveniencia, que van a tener que sentarse –si no lo hacen va a ir peor- las elites políticas, empresariales, sindicales, los grupos sociales con representatividad, a decir ´bueno señores, qué hacemos con la educación. ¿La cambiamos o no la cambiamos?´

¿Usted propone acuerdos multisectoriales?

Que se elijan cuatro o cinco asuntos fundamentales. Por ejemplo tema de la inflación, que se está bajando pero que todavía no ha permitido generar trabajo genuino en cantidad, y ahí sí que los empresarios tienen que aprender a que no pueden vivir colgados de la teta del Estado, decir cómo hacemos, qué clase de capitalismo queremos. ¿Privilegiamos el impuesto a las Ganancias o el IVA? Yo no gobierno pero me están preguntando que habría que hacer.

LA EDUCACION

¿Qué reformas haría en el campo educativo?

Me pregunto: ¿Hay algo más conservador que nuestro sindicato de docentes? No permiten que se los evalúe y ellos se la pasan tomando examen. Hablar de presentismo les parece una barbaridad. ¿Pero ellos quieren justificar el ausentismo? En lugar de discutir sobre la calidad de la educación discuten por sus derechos. ¿Y sus obligaciones qué? ¿Vamos a modificar eso?

¿Cuál sería el sostén político de las reformas?

Yo diría esto: gobierne Macri, Massa o el que gobierne después, esto no se cambia muchachos. Se hace tracking en todo caso, se ajusta. Pero si queremos recuperar la educación, en la cual hemos retrocedido en chancletas los últimos 40 años, nos tenemos que poner de acuerdo. Es un tema central aunque no aparezca en las encuestas como algo central.

LA PROVINCIA

¿Usted hubiera gobernado como Vidal?

No es la misma situación económica. Cuando agarró la Alianza, era mala y se puso peor. Lo que todavía tiene la provincia de Buenos Aires son temas enquistados que va a costar mucho remover. El de la educación es uno de ellos. Ahora existe la posibilidad de tomar deuda, que nosotros no tuvimos, lo cual tampoco es ideal. La Provincia crea el 40% de la riqueza del país. Ojalá que la parte agrícola se pueda industrializar. Pero le sacaron el Fondo del Conurbano que había conseguido Duhalde. Creo que el reclamo de la Gobernadora es justo.

¿Quién cree que puede ganar las elecciones?

Creo que el límite de Cristina está muy cerca. El peronismo todavía no encontró su norte. Y hay un sector que se resiste a ser llevado de las narices por ella. Pero si gana Cristina se va a recolocar. Ahí el peronismo tendría un problema y el Gobierno también. Por otra parte, nadie hubiera pensado que ganaría Vidal en 2015. Por eso no creo que nadie pueda decir quién va a ganar las elecciones, más allá de los deseos. Aunque el país está aprendiendo a ser gobernado por el no peronismo.