"Jugué contra el tenista más inteligente del circuito"

El tenista tandilense Juan Martín Del Potro admitió hoy sentir "frustración" por haber dejado escapar el primer set frente a Andy Murray, que fue clave en el desarrollo del partido, y consideró que el británico jugó "mejor en los momentos clave" del encuentro por la tercera ronda de Roland Garros.



"Siento mucha frustración, no puedo creer cómo perdí ese set, tuve muchas oportunidades para ganarlo, he jugado un buen set, pero cuando jugás contra los grandes campeones, no podés dejar pasar las oportunidades", dijo Del Potro en rueda de prensa después de ser eliminado por Murray en sets corridos.



Es que el tandilense tuvo cuatro chances para quedarse con el primer parcial, pero Murray, quien para Del Potro "es el jugador más inteligente del circuito", hizo valer su jerarquía, capitalizó los errores del argentino y se quedó con la victoria.



"Jugué contra el más inteligente del circuito, aprovechó muy bien mi punto débil. Sabía que correr era lo que más me cuesta", analizó después Del Potro en una entrevista con el canal ESPN.



Remarcó Del Potro que "cuando jugás contra ellos, que son los mejores, esas chances no las podés perder, y me ganó bien".



Pero quiere mirar el vaso medio lleno Del Potro, pese a la derrota: "Por ahí el resultado me sabe a corto, pero el nivel que mostré fue bueno en una superficie que me cuesta, y lo más importante es que el saque y la derecha van bien y que el revés mejoró".



El argentino deja París con buenas sensaciones, al señalar que esperó "cinco años para volver y que me despidan así me pone muy contento".