Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico
Retención de tareas en tres líneas de micro de La Plata por falta de pago: usuarios varados y paradas llenas
"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"
Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré
VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
Bullrich anticipó que "ya comenzaron" las negociaciones para aprobar la reforma laboral
Plazo fijo: cuál es el banco que más paga si hoy depositás $500.000 a 30 días
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
En una emotiva ceremonia se entregaron los premios Impulso Deportivo a jóvenes atletas de La Plata
El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara
La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
"La Tercera que mata": el libro de Ignomiriello que revela cómo se gestó el Estudiantes Campeón del Mundo
Lo que hay que saber de la “Fiesta de la Frutilla” en La Plata: venta, talleres y música en vivo
Una arqueóloga del Museo de La Plata recibió el Premio Estímulo 2025
Todos los domingos, EL DIA se renueva: basta de temas cíclicos y reiterativos
Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones agota. Por eso, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: mostrar lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto. El desgaste en la cadera, históricamente ligada a la vejez, se adelanta. Se trata de una deformidad llamada pinzamiento que puede acelerar el deterioro del cartílago a partir de los 30 años El artículo completo, este domingo en EL DIA.
La era de las “tribus digitales”: cuando los fans reescriben historias, impulsan estrenos y construyen identidad. Estudios recientes muestran que, en la Argentina y el mundo, cada vez más personas encuentran en estas comunidades un refugio emocional, un espacio de identidad y un territorio donde la participación pesa tanto como la obra original.
Diciembre en clave “fashion”: el mes donde todo se celebra y todo está permitido. Fiestas, graduaciones y casamientos marcan el calendario de fin de año. La moda se llena de energía con looks que van del blanco y negro clásico a los tonos vibrantes que conquistan la noche. El artículo completo, este domingo en EL DIA.
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas. Por cuarta vez, el astro puertorriqueño lideró la lista de los artistas más reproducidos en Spotify, destronando a la otrora reina: Taylor Swift
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
