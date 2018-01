Comenzó 2018 entre excarcelaciones y procesos para ex referentes kirchneristas

Un fiscal reclamó que le retiren la prisión domiciliaria a Omar Suárez. Zannini pidió su excarcelación. Echegaray dice que es inocente

En el primer día hábil del año se produjeron varias novedades en los procesamientos que involucran a ex funcionarios y sindicalistas kirchneristas. Por un lado, el fiscal federal Gerardo Pollicita apeló ayer el arresto domiciliario del sindicalista Omar “Caballo” Suárez quien pasó fin de año junto a su hija, en la casa que esta posee en la localidad de Olivos. Por otro lado, el ex secretario Legal y Técnica de Cristina Kirchner, Carlos Zannini insistió en el pedido de excarcelación, ya que está con prisión preventiva, acusado de encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA. Y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, expresó -a través de su abogado - “no intervino personalmente” en la tramitación de planes de pago para el grupo Indalo, cuyo dueño es el ahora detenido Cristóbal López.

LA SITUACIÓN DE “CABALLO” SUÀREZ

El fiscal federal Gerardo Pollicita apeló ayer el arresto domiciliario concedido al sindicalista de los marítimos Omar “Caballo “ Suárez, en la causa en la que está procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita que extorsionó a empresarios del sector y cometió defraudación en la obra social del gremio.

Suárez pasó Año Nuevo en la casa de su hija, en la localidad bonaerense de Olivos, luego de que el viernes, tras el inicio de la feria judicial de verano, el juez federal Luis Rodríguez le concediera el arresto domiciliario.

Ante esto, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, apeló esa decisión para que sea revisada en la Cámara Federal porteña y reclamó que mientras tanto se refuercen las medidas de seguridad en la casa y se prohiba el ingreso de bebidas alcohólicas a la misma.

Este planteo se formuló porque, al excarcelarlo, el juez Rodriguez dio por válido un argumento según el cual el sindicalista sufre de alcoholismo crónico, y que tomaría casi cinco litros de alcohol por día.

“Sin perjuicio de la impresión personal que el imputado haya causado sobre el juez que le otorgó el arresto domiciliario, considero que el estado de salud de Suárez debe ser analizado en base a la información médica agregada a la causa”, advirtió el fiscal en la apelación.

Además, remarcó que “se impone señalar que el cuadro de alcoholismo que supuestamente habría padecido Suárez no surge de ninguno de los informes médicos practicados” desde su detención.

La apelación fue presentada ante el juez federal Sebastián Ramos, quien suplanta al magistrado de la causa durante enero, Rodolfo Canicoba Corral.

Ramos deberá elevarla a la Cámara Federal porteña, pero habrá que resolver si se trata de un tema que habilite por urgencia el tratamiento durante el receso o se abordará recién en febrero próximo, cuando se reinicie la actividad judicial habitual.

EECHEGARAY SE DESPEGÓ DE CRISTÓBAL LÓPEZ

La defensa del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, argumentó ayer que el ex funcionario “no intervino personalmente” en la tramitación de planes de pago para el grupo Indalo ni en la gestión de sus deudas, al apelar el procesamiento en su contra dictado por el juez federal Julián Ercolini.

“Ricardo Daniel Echegaray no intervino personalmente (ni por interpósita persona), en la resolución” de planes de pago para las empresas de los ahora detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa”, sostuvieron los abogados León Arslanián y Martín Arias Duval en el escrito.

ZANNINI INSISTIÓ CON SU EXCARCELACIÓN

La defensa del detenido ex secretario de Legal y Técnica del kirchnersimo, Carlos Zannini, apeló ayer el rechazo a su excarcelación en la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Ante ello, la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para el próximo lunes, a las 10, en la cual el abogado de Zannini, Mariano Fragueiro Frías, expondrá de manera oral sus argumentos ante los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, de turno en la primera quincena de enero.