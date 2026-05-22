VIDEO. Gimnasia presentó a Ariel Pereyra: "Hace 20 años que me estoy preparando para esto"

Después de varios días de negociaciones, finalmente, la dirigencia de Gimnasia tomó la decisión de que el entrenador del equipo profesional continúe siendo Ariel Pereyra, quien hasta la reciente eliminación con River, en los cuartos de final del Torneo Apertura, se venía desempeñando como técnico interino, desde la salida de Fernando Zaniratto. Y este viernes lo presentaron en la sede, en una conferencia de prensa que comenzó a las 13, y en la que el flamante DT, acompañado por el presidente de la institución, Carlos Anacleto, y el director deportivo, Germán Brunati, deslizó sus sentimientos y dio detalles del proyecto que tiene en mente.

Las frases más destacadas del "Pata":

- "Hace 20 años que me estoy preparando para esto"

- "Vamos a mejorar lo que venimos haciendo. Siempre voy proyectando cosas para agregarle algo nuevo al equipo. Después la competencia te dirá para lo que estás. Tenemos que hacer un equipo sólido, fuerte y trataremos de darle una identidad al equipo para que nos represente a nosotros como entrenadores"

- “Mientras que estaba dirigiendo solo pensaba en el partido que estaba por delante y mi cuerpo técnico pensaba lo mismo. Yo estaba tranquilo. Nos ganamos esto y hay que estar preparado siempre para lo que puede pasar. Hay que aprovechar el momento en que te toca”

- "Vamos a ser un equipo duro, es lo único que le puedo decir al hincha”

- "Gimnasia es un club que necesita de las divisiones inferiores para subsistir. Vamos a tener que trabajar y ordenar todo lo que está haciendo de buena manera en divisiones inferiores"

- "Es un sueño ser el técnico de Gimnasia. Lo tuve desde que dejé de ser jugador"

- "Saqué mucho del Viejo (Timoteo Griguol) y de Gregorio (Pérez). Gregorio está contento, hablé con él y me dijo que me lo merecía"

Pata Pereyra, el elegido por Gimnasia

En los últimos días, se conoció la noticia de que el ex jugador de Gimnasia continuará dirigiendo al equipo, aunque ya no como interino.

Como se publicó en la edición anterior, la dirigencia mens sana llegó a un acuerdo de palabra con el entrenador y solo restan detalles administrativos para oficializar el vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2027.

Después de la muy buena campaña realizada en el Torneo Apertura, donde el equipo alcanzó los cuartos de final, la Comisión Directiva aceleró las conversaciones con el Pata y logró avanzar rápidamente para asegurar su permanencia en el banco de suplentes tripero.

Con la continuidad asegurada de Pereyra, el club informó, a través de sus redes sociales, que hoy en el Polideportivo Víctor Nethol se haría la presentación oficial del Pata como entrenador del equipo profesional. Ya con Ariel Pereyra confirmado en el cargo, comenzará la búsqueda de los refuerzos para afrontar el torneo Clausura donde Gimnasia buscará mejorar lo hecho en el reciente Apertura que lo tuvo como uno de los protagonistas.

Anacleto detalló la situación del club

Antes de la presentación oficial del Pata Pereyra, el presidente de Gimnasia, Carlos Anacleto, respondió una serie de consultas sobre la herencia financiera, adelantó una histórica reforma del estatuto y llevó claridad sobre las negociaciones calientes del mercado de pases.



“En nuestra gestión se va a proponer la reforma del estatuto. Estamos hace seis meses y agarramos al club como bomberos. Seguimos trabajando en el estadio. Sea en meses o años, los primeros que se van a enterar de los avances van a ser los socios”, dejó en claro.



Anacleto remarcó que la situación económica del club es “difícil”, aunque aclaró que ya conocía todo al detalle antes de asumir: “Haremos reuniones con los socios y un informe detallado en breve”.



Respecto a la situación de los futbolistas que integran el plantel, el mandamás del Lobo explicó detalladamente la situación de Marcelo “Chelo” Torres y de Alexis Steimbach, quienes han sido determinantes en el primer semestre.



“Tenemos buena relación con el Chelo Torres pero está firmado una opción de compra y contrato por dos años más. Estamos buscando subir el salario como corresponde, se lo merece”, afirmó.



Con respecto a la situación de Steimbach, Anacleto destacó que la comisión directiva se mantiene “optimista” respecto a la renovación de su contrato. “El desacuerdo viene respecto al porcentaje hipotético de una posible salida del club. Inicialmente estaba todo acordado. Creemos que se va a resolver”.



Asimismo, el presidente de Gimnasia habló sobre la situación de los exfutbolistas del club Alan Lescano y Matías Abaldo, dos jugadores que tuvieron participación en la gestión de Mariano Cowen. “Lo de Lescano y Abaldo nos excede. Por Abaldo todavía seguimos pagando, tenemos buena relación con los dos clubes. Con Argentinos Juniors buscaremos lo mejor para los dos clubes, pero no es decisión final nuestra. Después siempre el club necesita vender”.