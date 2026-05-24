Estudiantes: define el once con varias cuestiones por resolver

Con el foco completamente puesto en el trascendental compromiso frente a Independiente Medellín, Estudiantes continúa ajustando detalles en el Country Club bajo las órdenes de Alexander Medina. Sin embargo, a tan solo dos días de jugarse la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador recibió una noticia que encendió las alarmas en el mundo albirrojo.

Guido Carrillo no pudo completar la práctica de ayer debido a una molestia física y sembró preocupación pensando en el decisivo choque del martes en UNO. El delantero abandonó antes de tiempo los trabajos y no participó de los ejercicios de definición ni del ensayo de fútbol en espacios reducidos que diagramó el cuerpo técnico.

La situación rápidamente generó inquietud puertas adentro, no solo por el peso futbolístico y anímico que tiene el Tanque dentro del equipo, sino también porque el duelo ante el DIM aparece marcado como el partido más importante del semestre. Estudiantes se jugará nada menos que la clasificación a los octavos de final y gran parte de sus aspiraciones internacionales en una verdadera final copera en La Plata.

Ante la ausencia de Carrillo en el tramo final de la práctica, Medina ensayó distintas alternativas ofensivas. En ese contexto, Lucas Alario ocupó el lugar en la referencia de área, mientras que el DT también probó variantes con los juveniles Joaquín Tobio Burgos y Fabricio Pérez.

Luego de la práctica en City Bell, el DT Alexander Medina brindará una conferencia de prensa

Además, otra de las opciones que evaluó el entrenador fue adelantar unos metros la posición de Alexis Castro buscando mayor movilidad en ataque.

De todas maneras, el cuerpo técnico aguardará la evolución física de Carrillo antes de tomar una decisión definitiva. Como si esto fuera poco, Medina tampoco podrá contar con Tomás Palacios ni Tiago Palacios, quienes llegaron al límite de amonestaciones frente a Flamengo y deberán cumplir una fecha de suspensión. El principal candidato para reemplazar al primero es Benedetti. En tanto que del segundo, por ahora, es una incógnita.

Con este panorama, el Pincha atraviesa horas decisivas antes de jugarse el semestre en UNO. El plantel entrenará por la mañana en el predio Mariano Mangano, mientras que luego de la práctica, Medina hablará en conferencia.