Exigen la poda de dos enormes y añosos árboles en Los Hornos

Los frentistas de 60 entre 150 y 151 de Los Hornos exigieron la poda o remoción de dos enormes y añosos árboles que se caracterizan por sus ramas de gran altura y grosor. Según denunciantes, representan un peligro para el tendido eléctrico como para los vecinos.

"Tienen más de 50 años y son un peligro para el cableado y la casita más inmediata. Hace ocho años que venimos padeciendo este inconveniente y que realizamos reclamos a la Delegación. Por el momento no hicieron nada, están esperando que ocurra algo grave. Queremos evitar un desprendimiento o que se caigan porque están en muy malas condiciones", advirtieron desde el barrio.