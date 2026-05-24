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Exigen la poda de dos enormes y añosos árboles en Los Hornos

Por Redacción

Los frentistas de 60 entre 150 y 151 de Los Hornos exigieron la poda o remoción de dos enormes y añosos árboles que se caracterizan por sus ramas de gran altura y grosor. Según denunciantes, representan un peligro para el tendido eléctrico como para los vecinos. 

"Tienen más de 50 años y son un peligro para el cableado y la casita más inmediata. Hace ocho años que venimos padeciendo este inconveniente y que realizamos reclamos a la Delegación. Por el momento no hicieron nada, están esperando que ocurra algo grave. Queremos evitar un desprendimiento o que se caigan porque están en muy malas condiciones", advirtieron desde el barrio. 

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