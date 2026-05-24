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ASÍ SE DEFINE LA FINAL DEL APERTURA 2026

Habrá alargue y penales en caso de una igualdad

X (@RiverPlate)

Por Redacción

La expectativa es total y habla estadio repleto para uno de los partidos más importantes de la actual temporada. Pero una de las preguntas que más se hacen los hinchas es qué ocurrirá si el encuentro termina empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios.

El reglamento de la Liga Profesional ya tiene previsto el mecanismo de definición.

¿Hay penales directamente si empatan? La respuesta es no. A diferencia de lo que ocurrió en las instancias previas del certamen, la final tendrá un sistema de desempate diferente. Según el artículo 8.5.2 del reglamento del Apertura 2026, si River y Belgrano igualan tras los 90 minutos, el partido deberá continuar con un tiempo suplementario. Será de 30 minutos adicionales dividodos en dos tiempos de 15 minutos cada uno.

Durante ese período, ambos equipos tendrán una nueva oportunidad para sacar ventaja y quedarse con el título sin necesidad de llegar a los penales. En ese escenario, se ejecutarán la tradicional tanda de penales prevista por el Reglamento hasta determinar un ganador.

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