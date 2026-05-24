Crece el pesimismo industrial sobre el empleo y la producción

Con una economía que volvió a mostrar señales de recuperación en marzo, el clima dentro de la industria manufacturera argentina sigue lejos del optimismo. Los últimos datos oficiales revelaron que predominan las expectativas negativas entre los empresarios fabriles para el trimestre mayo-julio, especialmente en materia de producción, empleo y horas trabajadas.

La conclusión surge de la encuesta Tendencia de Negocios que elaboró el INDEC junto con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). El relevamiento mostró que el 19,2% de las industrias espera una disminución en el volumen de producción, mientras que el 15,5% cree que aumentará. El resto considera que no habrá cambios.

El panorama se torna todavía más delicado en el frente laboral. Apenas el 3,3% de las firmas prevé incorporar trabajadores, contra un 17,7% que estima que deberá reducir personal. La mayoría anticipa estabilidad, aunque el saldo neto sigue claramente en terreno negativo.

Algo similar ocurre con las horas trabajadas: el 18,8% de las empresas considera que tendrá que recortarlas, frente a un 7,5% que apuesta a incrementarlas. Un 73,6% no espera modificaciones.

Las exportaciones aparecen como el único rubro relativamente equilibrado. El 14,8% de las industrias cree que aumentarán y el 14,7% que caerán, mientras que más de siete de cada diez empresas no anticipan variaciones.

El diagnóstico sobre la situación actual del sector tampoco ofrece señales alentadoras. El 28,9% de los industriales definió el presente de la actividad como “malo”, contra apenas un 7,7% que lo calificó como “bueno”. El 63,4% restante sostuvo que la situación es “normal”.

En materia financiera, el cuadro también refleja tensiones. El 25,6% consideró mala su situación económica, mientras que el 11,1% la evaluó positivamente. El acceso al crédito continúa como otro de los puntos críticos: un tercio de las empresas afirmó que conseguir financiamiento resulta difícil.

Los datos llegan en simultáneo con una mejora de la actividad económica agregada. El EMAE avanzó 5,5% interanual en marzo y registró el mejor desempeño desde junio de 2025. Frente a febrero, el indicador también mostró una recuperación de 3,5%, hasta alcanzar un máximo histórico.

El agro y la minería volvieron a empujar el índice general. Junto con la industria manufacturera explicaron 2,7 puntos porcentuales del crecimiento interanual. En total, catorce de los quince sectores económicos registraron subas respecto del mismo mes del año pasado.

Entre los sectores con mayores avances se destacaron pesca, con un salto de 30,9%; agricultura y ganadería, con 17,9%; minería, con 16,3%; e intermediación financiera, con 8,8%.

La industria manufacturera mostró un crecimiento interanual de 4,6%, mientras que la construcción avanzó 7,6 por ciento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado semanas atrás que marzo reflejaría una recuperación más clara de la actividad luego de un comienzo de año afectado por factores estacionales y una menor cantidad de días hábiles.

En la misma línea, el economista Iván Cachanosky sostuvo que el tercer mes del año fue el primero “limpio” en términos estadísticos y consideró que la heterogeneidad sectorial responde al proceso de transformación de la estructura productiva.

Sin embargo, más allá de los datos positivos del EMAE, la encuesta industrial dejó en evidencia que gran parte del sector fabril todavía no percibe una recuperación consolidada. Las dudas sobre la demanda interna, el financiamiento y el nivel de actividad siguen condicionando las decisiones empresariales.

De hecho, sobre el consumo local, el 23,1% de las industrias espera una caída en la demanda interna, contra un 14,4% que prevé una mejora. El dato refleja que el repunte macroeconómico todavía no termina de trasladarse al mercado doméstico ni a las expectativas del entramado productivo.