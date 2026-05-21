Actores Argentinos piden la regulación de la IA

Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Diego Gentile y Marina Bellati aparecen en el spot lanzado ayer por la Asociación Argentina de Actores para pedir por la regulación de la IA

“Hola, sabés quién soy yo. Pero, ¿estás seguro de que soy yo?”, abre el video Darín, y Garzón toma la posta: “Con el avance de la inteligencia artificial alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado”.

“Regulemos el uso de la inteligencia artificial”, concluyó Darín en el spot. El pedido se da en un contexto donde la IA ya se utiliza en producciones audiovisuales, publicidades y segmentos televisivos.