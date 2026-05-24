La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

HOY

Ópera

La bohème.- A las 20 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con música de Giacomo Puccini y libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. La dirección musical será de Carlos Vieu y la dirección escénica de Mariana Ciolfi. Participarán la Orquesta Estable, el Coro Estable y el Coro de Niñxs -estos últimos preparados respectivamente por Santiago Cano y Mónica Dagorret. Entrada gratis con reserva online.

Música

La luna cautiva.- A las 20 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. Una experiencia multimedial e inmersiva que fusiona folklore y expresiones digitales. Se presentan: Yamila Cafrune, Malena Garnica, Legüereale, Los Hermanos Herrera y VJ Lisandro Peralta.

Contacto tango.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 N° 879, entre 12 y 13. Se presenta el conjunto integrado por Alberto Jáuregui Lorda, canto; Andrés Peláez, piano; Claudia Macarini, cello; Hugo Regis, flauta y Luis Carcacha, contrabajo. Interpretarán obras líricas e instrumentales de Astor Piazzolla. Gratis.

Big Bend Orquesta: ensayo abierto.- A las 16 en la planta alta de Meridiano V, 17 y 71. Gratis.

Omar Gómez Trío.- A las 16 en el playón de 17 y 71, con invitados. A la gorra.

Versión animal.- A las 18 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Django Argentina 2026: 24to. Festival Internacional de Jazz.- A las 21 en la Sala A de Estación Provincial, 17 y 71. Se presentan: Félix Candelo Quinteto, Tchamudjango y Pelican-Dilorenzo-Leavy.

Galpón abierto.- Desde las 12 en El Galpón de las Artes, ubicado en 71 Nº 908 entre 13 y 14. Peña patria, feria, música en vivo con La Cincha, Auras, Los Hermanos Herrera y Pauli Chalup, además de la participación especial de los ballets Sonkoy y Rezabaile. La conducción estará a cargo de Christian “El Indio” Vergniaud. Gratis.

La peña criolla.- A las 12.30 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62. Se presentan: Nelly Pacheco, Milac Villagra, Andre Camaño, Micaela Camaño y La Típica Santiagueña.

Los duendes de la Salamanca.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

Cine

Risa y la cabina del viento.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Cabral.

Maldición (The Haunting).- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jan de Bont.

Hasta que la verdad los separe.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Samir Bitar.

Evangelion 3.0: You can (not) redo.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hideaki Anno, Masayuki y Kazuya Tsurumaki.

Teatro

Lo que no dijimos.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Trío Magnolia.- A las 20.30 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Seremos presentadoras o no seremos nada.

Maybe.- A las 20 en Área Chica, Boulevard 83 N 403 esquina 34.

El acompañamiento.- A las 19 en Pampa Cultural, 11 entre 61 y 62. Dirección: Facundo Ouviña

El fondo del secreto.- A las 19 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Las pos Romas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, dirigida por Martín Simeone.

Infantiles

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 17 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música original de Tato Finocchi y libro y dirección de Gastón Marioni.

Los tres chanchitos.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47.

LUNES

MÚSICA

Romancero dúo.- A las 16 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Los chicos de dúo.- A las 17.30 en 17 y 71. A la gorra

Almuerzo patrio.- A las 12 en el CEVECIM, 8 entre 159 y 160, Berisso. Actúan: Los Hermanos Herrera, Maxi Retamar, Ceferino Céspedes, Salta 3.

Rejunte de tambores en Tolosa.- Partirá desde 3 y 528 a las 17. De la misma manera que ocurre durante los rejuntes de Navidad, Año Nuevo y Reyes, los tocadores y tocadoras de las comparsas de la región saldrán todos juntos, en una sola batea, al igual que las bailarinas y bailarines, que integrarán un único cuerpo de baile.

Peña patria.- A las 12 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62. Se presentan: Los Capibaras, Locro, empanadas, pastelitos y peña.

INFANTILES

Rukuka.- A las 16 en el Andén, 17 y 71. A la gorra.