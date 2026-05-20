Chiche Gelblung “quiere irse a trabajar” y sostuvo que su “corazón está bien”

El conductor Chiche Gelblung continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Mater Dei y, mientras su cardiólogo de confianza sostuvo que dialogó con el conductor y que este le manifestó que aguarda una pronta evolución; se conoció que intentan retenerlo hospitalizado porque querría “irse a trabajar”.

Este lunes se realizó una junta médica que involucra a “un equipo de especialistas” que se encuentran reunidos para “convencer a Chiche de que tiene que seguir ahí”.

El conductor “quiere irse a trabajar”, tal como señaló el periodista Pablo Montagna, que coincide con la versión del cardiólogo Jorge Tartaglione, quien relató una conversación que mantuvo con Gelblung a través de mensajes, ya que el presentador se mantiene comunicado con su entorno.

En declaraciones televisivas, Tartaglione explicó: “Hablé con él, está muy bien, en la Unidad de Terapia Intensiva. Me contestó un mensaje porque tengo una relación médica con él desde hace mucho tiempo. Dijo: ‘Estoy esperando la evolución, mi corazón anda bien’”.

“Le colocaron dos stents. Sé que está bien”, añadió el especialista y recomendó: “Suelo pedirle a las personas que, una vez colocado el dispositivo y externadas, intenten esperar unos días antes de volver a trabajar”. Por último, se dirigió al conductor y le pidió: “Chiche, sos un ser humano como todos y podés esperar en casa un poco tranquilo. Controlate y quedate tranquilo en tu hogar”.



