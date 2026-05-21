El ultimátum de Iglesias que hace temblar a Franchín

La periodista Fernanda Iglesias suma, día a día, nuevos enemigos en el medio artístico. Ahora, tras su cruce con Yanina Latorre y otras figuras de la farándula, la panelista de “Puro show” amenazó a Analía Franchín. Le avisó que el jueves, por hoy, contaría cositas de ella y su marido en el programa de televisión de El Trece. Habrá que esperar.

Todo comenzó el lunes por la noche: mientras Aptra premiaba a Franchín como la mejor panelista de la tele del año pasado, su colega lanzaba una bomba en las redes sociales. Iglesias la acusó de haberla amenazado al tiempo que compartió una captura de pantalla de un chat en el que Franchín la trataba de loca y de haber intentado quitarse la vida, mientras le advertía por la salud mental de sus hijos.

Tras ese inesperado ataque, Franchín minimizó la situación: “No es mi tema, no puedo manejar la obsesión de otras personas. No me interesa nada... Cuando vos tenes el c... muy limpio, estas cosas no te movilizan ni un centímetro”.

Pero Iglesias no se quedó en el molde y avisó en su cuenta de X que destapará una olla: “Este jueves cuento todo. Decile a tu marido que lo mire también”, lanzó la periodista.