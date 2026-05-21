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Espectáculos

En la Piazzolla, concierto de violín y piano con obras de Beethoven y Panizza

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Por Redacción

Un concierto de cámara a cargo del dúo que forman el violinista Jorge Caldelari y el pianista Javier Mas se realizará el sábado a las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino. El programa estará constituido por la Sonata para violín y piano Nº 7, Op. 30 Nº 2, en do menor, de Ludwig van Beethoven y la Sonata para violín y piano, en la menor, de Héctor Panizza.

El violinista Jorge Caldelari y el pianista, director y trompetista Javier Mas poseen una extensa y destacada trayectoria, tanto en el país como en el exterior. Desde 2016 integran un dúo de cámara que ofreció conciertos y masterclasses en diferentes salas del país. En octubre de 2022 presentaron en el Salón Dorado del Teatro Colón su disco “Panoramas”, que incluye obras de compositores argentinos como Héctor Panizza (primera grabación de la monumental Sonata para violín y piano del recordado creador de la ópera “Aurora”), Gilardo Gilardi, Juan José Castro y el propio Caldelari (estreno mundial de su Sonata Influenzata).

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