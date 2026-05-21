Figura de Telefe realizó un duro anuncio luego de los Martín Fierro

Se trata de Ian Lucas, ganador de la nueva edición de MasterChef Celebrity.

Recordemos que, el joven fue noticia meses atrás por su breve relación con Evangelina Anderson y en las últimas horas compartió una sorpresiva y fuerte historia.

En la imagen se pueden ver las métricas de dos clips donde apareció él en el Instagram de Telefe. Lo llamativo fue el texto con el que acompañó a la foto, ya que los usuarios lo tomaron como una fuerte indirecta al canal de la familia.

"Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes... Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo", escribió el ganador del reality culinario.

En la tele hablaron sobre el tema:"Es un posteo desagradecido... Él tiene que agradecer a la televisión y a todo lo que le dio porque antes no lo conocían", cerraron desde la pantalla chica.

…