Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
El pasajero del Diablo (cast.).- 14:10, 16:20, 20:45
El pasajero del Diablo (subt.).- 18:30, 23
Super Mario Galaxy (cast.).- 12
El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 12, 16:10, 20:30
El Partido (cast.).- 14:20, 18:30, 23
Estelares: Nuestros días en mi memoria (cast.).- 21:10
Hokum: La maldición de la bruja (subt.).- 23:10
Las ovejas detectives (cast.).- 12:10, 14:20, 16:30
Super Mario Galaxy (cast.).- 18:40
Mortal Kombat 2 (cast.).- 13:50, 20:25, 22:45
Mortal Kombat 2 (subt.).- 18
Pequeños Monstruos 2 (cast.).- 12, 16:15
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 17:40
El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 12:30, 15:05, 20:20, 23
Mandalorian y Grogu (cast.) (4D)+(3D).- 17:40, 23:05
Mandalorian y Grogu (subt.) (4D)+(3D).- 20:20
Mortal Kombat 2 (cast.) (4D).- 14:20
Super Mario Galaxy (cast.) (4D)+(3D).- 12:10
Super Mario Galaxy (cast.).- 14:30, 16:40
Nada entre los dos (cast.).- 12:30, 18:50, 20:50, 22:50
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 12:15, 17:20, 22:35
Mandalorian y Grogu (cast.).- 14:45, 20, 23:15
Michael (cast.).- 12:55, 15:30, 18:10, 20:45
La posesión de la Momia (cast.).- 18, 20:35, 23:15
Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14, 16
CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 12, 14:30, 17:05, 18:30, 19:40, 22:15
El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 23:10
El drama (subt.).- 20:55, 22:50
Hoppers: Operación castor (cast.).- 12, 14, 16
La chica de Colonia (subt.).- 18:30, 20:40
Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14:10, 16:20
Michael (cast.).- 12, 14:40, 20:05
Michael (subt.).- 17:20, 22:50
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Mandalorian y Grogu (cast.) (Atmos).- 12, 14:40
Mandalorian y Grogu (subt.) (Atmos).- 17:20, 22:50
Michael (subt.) (Atmos).- 20:15
Michael (subt.).- 13
El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 13:15, 15:45, 20:30
El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 23:10
Obsesión (cast.).- 18:15
Obsesión (subt.).- 15:30, 21, 23:15
Proyecto Fin del Mundo (subt.).- 18
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