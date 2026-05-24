Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

El pasajero del Diablo (cast.).- 14:10, 16:20, 20:45

El pasajero del Diablo (subt.).- 18:30, 23

Super Mario Galaxy (cast.).- 12

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 12, 16:10, 20:30

El Partido (cast.).- 14:20, 18:30, 23

Estelares: Nuestros días en mi memoria (cast.).- 21:10

Hokum: La maldición de la bruja (subt.).- 23:10

Las ovejas detectives (cast.).- 12:10, 14:20, 16:30

Super Mario Galaxy (cast.).- 18:40

Mortal Kombat 2 (cast.).- 13:50, 20:25, 22:45

Mortal Kombat 2 (subt.).- 18

Pequeños Monstruos 2 (cast.).- 12, 16:15

CINEMA CITY

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 17:40

El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 12:30, 15:05, 20:20, 23

Mandalorian y Grogu (cast.) (4D)+(3D).- 17:40, 23:05

Mandalorian y Grogu (subt.) (4D)+(3D).- 20:20

Mortal Kombat 2 (cast.) (4D).- 14:20

Super Mario Galaxy (cast.) (4D)+(3D).- 12:10

Super Mario Galaxy (cast.).- 14:30, 16:40

Nada entre los dos (cast.).- 12:30, 18:50, 20:50, 22:50

CINEMA OCHO

(8 Nº 723 - Te. 423-5456)

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 12:15, 17:20, 22:35

Mandalorian y Grogu (cast.).- 14:45, 20, 23:15

Michael (cast.).- 12:55, 15:30, 18:10, 20:45

La posesión de la Momia (cast.).- 18, 20:35, 23:15

Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14, 16

CINEMA PARADISO

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 12, 14:30, 17:05, 18:30, 19:40, 22:15

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 23:10

El drama (subt.).- 20:55, 22:50

Hoppers: Operación castor (cast.).- 12, 14, 16

La chica de Colonia (subt.).- 18:30, 20:40

Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14:10, 16:20

Michael (cast.).- 12, 14:40, 20:05

Michael (subt.).- 17:20, 22:50

CINEMA ROCHA

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Mandalorian y Grogu (cast.) (Atmos).- 12, 14:40

Mandalorian y Grogu (subt.) (Atmos).- 17:20, 22:50

Michael (subt.) (Atmos).- 20:15

Michael (subt.).- 13

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 13:15, 15:45, 20:30

El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 23:10

Obsesión (cast.).- 18:15

Obsesión (subt.).- 15:30, 21, 23:15

Proyecto Fin del Mundo (subt.).- 18