La Orquesta Tango Norte junto a Nicolás Ledesma en City Bell

Con la participación especial del destacado pianista, director y compositor Nicolás Ledesma, una de las figuras más sólidas y refinadas del tango contemporáneo, la Orquesta Tango Norte dirigida por la Mtra. Ana Escalada se presentará en City Bell.

Formado junto a grandes maestros como Horacio Salgán y Leopoldo Federico -una de las máximas leyendas del género de quien fue su pianista estable durante más de dos décadas-, Ledesma ha integrado agrupaciones como la Orquesta del Tango de Buenos Aires, la Orquesta Nacional de Música Argentina, representa una síntesis única entre la escuela clásica del tango y la contemporánea, posicionándose como uno de los referentes imprescindibles del piano tanguero de hoy.

La cita será el sábado a las 20 en el Teatro de Cámara.