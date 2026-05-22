La platense Mavinga reveló el motivo por el cual no permitió que Carmiña Masi volviera a Gran Hermano

Sin dudas, la gala del repechaje y el ingreso de nuevos participantes a Gran Hermano Generación Dorada fue de tensión extrema.

La producción anunció que Carmiña Masi, por ser la tercera jugadora que más votos recibió para volver a la casa, tenía a disposición un Golden Ticket pero que sería la platense Mavinga quien debía tomar la decisión final.



Su compañera, que había sido discriminada por ella dentro de la casa, aseguró que la había perdonado pero aún así, le bajó el pulgar.

Así, Carmiña está furiosa con ella y con Gran Hermano porque siente que es injusto que su compañera tenga la última palabra.



Luego de todo esto y pese al enojo de la periodista paraguaya y todo su fandom, Mavinga decidió aclarar las verdaderas razones de su decisión. ¿Despecho? ¿Reencor?. "Los dichos fueron muy fuertes. La perdoné, sí, pero hice lo que me dictó mi corazón", empezó.



La participante platense admite que la idea de la producción de convertirla en una suerte de verdugo de su agresora la sorprendió. "Miré a la tribuna para saber qué pensaba mi marido pero él me dijo que hiciera lo que sentía. Ahí fue que vi a la gente y empecé a pensar en los comentarios horribles que yo recibo por los dichos de Carmiña, me imaginé a tanta gente que pasa por lo mismo, por dichos horribles... no lo pueden imaginar".



Lo que llamó la atención fue lo que dijo sobre la reacción de su compañera: "Carmiña por suerte lo entendió, me dijo que si decía que sí, ella decía que no. Y que no le había gustado el lugar en el que me pusieron y listo", cerró Carmiña. Escribí acá…

Sin dudas, la gala del repechaje y el ingreso de nuevos participantes a Gran Hermano Generación Dorada fue de tensión extrema.

La producción anunció que Carmiña Masi, por ser la tercera jugadora que más votos recibió para volver a la casa, tenía a disposición un Golden Ticket pero que sería la platense Mavinga quien debía tomar la decisión final.

Su compañera, que había sido discriminada por ella dentro de la casa, aseguró que la había perdonado pero aún así, le bajó el pulgar.

Así, Carmiña está furiosa con ella y con Gran Hermano porque siente que es injusto que su compañera tenga la última palabra.

Luego de todo esto y pese al enojo de la periodista paraguaya y todo su fandom, Mavinga decidió aclarar las verdaderas razones de su decisión. ¿Despecho? ¿Reencor?. "Los dichos fueron muy fuertes. La perdoné, sí, pero hice lo que me dictó mi corazón", empezó.

La participante platense admite que la idea de la producción de convertirla en una suerte de verdugo de su agresora la sorprendió. "Miré a la tribuna para saber qué pensaba mi marido pero él me dijo que hiciera lo que sentía. Ahí fue que vi a la gente y empecé a pensar en los comentarios horribles que yo recibo por los dichos de Carmiña, me imaginé a tanta gente que pasa por lo mismo, por dichos horribles... no lo pueden imaginar".

Lo que llamó la atención fue lo que dijo sobre la reacción de su compañera: "Carmiña por suerte lo entendió, me dijo que si decía que sí, ella decía que no. Y que no le había gustado el lugar en el que me pusieron y listo", cerró el relato.