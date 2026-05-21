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No se pueden ni ver: Barili y Pérez, del amor platónico a la era de hielo

Por Redacción

Fueron el primer y gran “shipeo” de la televisión argentina, incluso, hicieron una telenovela en el marco de la seriedad del noticiero que supieron conducir durante años. Sin embargo, todo lo que fue el recordado Rodina, sobrenombre que hablaba de esa relación platónica, quedó en un frío pasado. Porque así, como desconocidos, se mostraron Cristina Pérez y Rodolfo Barilli en los Martín Fierro.

“No solamente no compartieron mesa sino que se evitaban, ni se miraban. Barili, además, no se quiere quedar pegada a la posición política de Cristina, a su imagen con Luis Petri”, señaló Marina Calabró.

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