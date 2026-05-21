“Nunca te dejé de querer”: el esperado reencuentro de Moria Casan y Georgina Barbarossa

Moria Casán y Georgina Barbarossa protagonizaron un histórico momento televisivo durante una conexión en vivo que realizaron entre Telefe y Canal 13, donde las conductoras retomaron su amistad luego de décadas, recordaron anécdotas y se emocionaron hasta las lágrimas.La antesala de este suceso se dio en la gala de los Premios Martín Fierro 2026 a lo Mejor de la Televisión, cuando, por pedido del presentador Santiago del Moro, ambas se reunieron para una fotografía juntas y ocurrió un emotivo reencuentro con abrazo incluido.

En este nuevo acercamiento a la distancia —valga el oxímoron—, Casán y Barbarossa limaron asperezas y quien abrió el diálogo fue “La One”: “¡Bienvenida a mi vida! Quiero agradecerte que hayas pensado este dúplex, fue impensado para mí y me pareció maravilloso. Es un acto de amorosidad, más allá de que me puedas perdonar o no”.

A lo que su interlocutora se refirió a la mencionada entrega de galardones: “Fue muy lindo encontrarnos. No tenía ningún problema en compartir el Martín Fierro, pero tuve una época muy enojada. Eras una columna para mí. Pero ya somos chicas grandes y pasó mucha agua bajo el puente. Es un momento del país con una grieta tan espantosa y donde la gente no se habla. Todos sufrimos mucho y amamos este país”.

Moria volvió a acudir al humor y añadió: “La grieta no tiene por qué existir. Basta de grieta. La grieta entre las piernas solamente”. Pero Georgina retomó: “De pronto, nos empezamos a pedir perdón. Yo he llorado sobre tu hombro muchas veces, nuestros hijos merendaban juntos en mi casa (...) hemos sido muy, muy amigas”.

Por su parte, la diva rememoró: “Estaba en una época en la que me habían estafado. Jamás dejé de trabajar, nunca me enfermé ni falté. No permití que ni un papel de un dólar me cambie la vida. Buscaba salud. Salía de mi casa y tenía una vida muy compleja. Vos estabas en una época donde ‘El Vasco’ -marido fallecido de Barbarossa- estaba mal”.

No obstante, la conductora de Telefe se refirió al momento de mayor distanciamiento de ambas: “Vos pensaste que yo había tratado mal a Sofía en una nota. La veo en el teatro y me da orgullo. Me acuerdo que se murió tu mamá, te llamé desde Córdoba y vos fuiste a trabajar igual, ese mismo día”.

“Lloré horas sobre tu hombro porque Vasco estaba internado en una clínica por adicciones y no quería que se supiera. Era un momento complicado y vos me traías los zapatos, pelucas y todo. Nos reímos mucho y nos íbamos a los cirujanos plásticos a ver qué nos podíamos operar”, añadió Georgina.

En medio de la conversación, Moria volvió a anunciar y reflexionó: “Es algo histórico porque estamos haciendo un dúplex con Barbarossa que está en Telefe y yo en El Trece. Por primera vez, después de 26 años, nos hablamos. El otro día, cuando subí al escenario -Martín Fierro-, le dije ‘Te quiero, te honro y te pido disculpas si te lastimé’. Nos abrazamos, me miró y le digo ‘Si querés llorar, llorá’. Después ya no hablamos, ni por teléfono”.

Así que Georgina añadió: “Pero Moria, yo me quedé porque me conmoviste y fue un abrazo tan lindo, con palabras tan bonitas, que te dije ‘Moria, me vas a hacer llorar’. Me quedé muy conmovida”.

Así, Casán explicó: “La validación de nuestra amistad pasa por dejar de lado el ego y el orgullo. Después de tanto, lo primero que sentí fue abrazarte y decirte eso, pero absolutamente genuino. Estábamos en el programa más expuesto. Cuando te vi y te abracé, me di cuenta que nunca te dejé de querer”.

Luego de que ambas rompieron en llanto por la frase de “La One”, Moria continuó: “Alguien nos va a ver y va a decir ‘Estas dos viejas chotas que lloran’”. Georgina agregó: “Fuimos muy felices, nos reíamos y chusmeabamos sobre cosas que son incontables”.

“La amistad está atravesada por el humor (...) nos reímos tanto que no podíamos hablar. Teníamos todos los problemas del planeta, ella atravesaba una enfermedad del marido grosa. Mi hija era chiquita y se juntaba con los hijos de ella a tomar la leche. Te atraviesa la vida”, cerró Casán.