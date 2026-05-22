Problemas para Wanda Nara en MasterChef Celebrity: podría quedarse sin su jurado estrella

Wanda Nara deberá resolver un nuevo contratiempo. Donato de Santis ya confirmó que no regresará en la próxima edición de MasterChef Celebrity porque está cansado. Y al parecer, los otros dos cocineros tampoco lo harán.
Telefe tiene planeado una nueva edición de MasterChef Celebrity. Aun no está confirmado cuándo, pero el objetivo sería que se estrene antes de fin de año para que cubra toda el verano.
Así, hay algunos nombres filtrados de posibles participantes, pero falta lo fundamental del concurso: los jurados.
Donato de Santis confirmó en el último programa que no participaría de la próxima edición de MasterChef Celebrity porque está cansado.
Por otro lado, Damián Betular tiene un año cargadísimo con su participación en Hairspray, por lo que estaría bastante complicado para hacer las largas grabaciones del reality.
Por su parte, Germán Martitegui es otro de los jurados estrella de MasterChef Celebrity.
El cocinero habló y plantó dudas sobre su futuro en el programa: "No me estoy preparando para la próxima temporada, no tengo ni idea. No sé si voy a estar". "Te pone en pausa toda tu vida, tu familia, tu trabajo, son muchas horas y realmente no lo sé", explicó.
"Seguro hay una lista de gente que quiere ser jurado. No sé si sigue, no nos avisaron, no sabemos nada nosotros", deslizó Germán Martitegui.
Entonces, todo parece indicar que, Wanda Nara se quedaría sin sus jueces estrella.
Recordemos que, los tres ya ganaron dos veces el Martín Fierro como Mejor Jurado de la televisión, además, son la cara de MasterChef Celebrity.
Finalmente, Donato de Santis sugirió que su lugar lo podría ocupar una mujer. a
SUSCRIBITE a esta promo especial