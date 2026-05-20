Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Ricardo Darín encabezó una campaña para exigir límites al uso de la inteligencia artificial

Por Redacción

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña de concientización para reclamar una regulación urgente sobre el uso de la inteligencia artificial en producciones audiovisuales, ante el avance de tecnologías capaces de replicar voces, rostros y actuaciones sin consentimiento.


La iniciativa cuenta con la participación de reconocidas figuras del espectáculo nacional con Ricardo Darín a la cabeza junto a Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile, entre otros.


La campaña comenzó a difundirse en redes sociales mediante una serie de videos donde los artistas advierten sobre los riesgos de manipulación digital y el impacto laboral que podría generar la IA en la actividad artística. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, remarcan los actores en una de las piezas audiovisuales difundidas por la entidad.


El objetivo principal es impulsar un debate público sobre derechos de imagen, consentimiento digital y transparencia frente al público. En uno de los videos, Ricardo Darín plantea dudas sobre la autenticidad de los contenidos generados artificialmente al expresar: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”, mientras que Gustavo Garzón advierte que “alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”. Desde el sindicato sostienen que el crecimiento de estas herramientas abre desafíos éticos y legales que todavía no cuentan con marcos regulatorios claros en Argentina.
La discusión sobre la inteligencia artificial y sus límites ya atraviesa a distintas industrias culturales en el mundo, especialmente luego de los conflictos gremiales registrados en Hollywood y el crecimiento de producciones generadas con IA. En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices insistió en que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no” y cerró su mensaje con una consigna directa: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.


La discusión sobre la inteligencia artificial y sus límites ya atraviesa a distintas industrias culturales en el mundo, especialmente luego de los conflictos gremiales registrados en Hollywood y el crecimiento de producciones generadas con IA. En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices insistió en que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no” y cerró su mensaje con una consigna directa: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?