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Espectáculos

Una nueva versión de “El Acompañamiento” se suma a la cartelera platense

Por Redacción

“El Acompañamiento”, reconocida obra de Carlos Gorostiza, se suma a la cartelera en una versión producida por Univerxo Paralelo. La historia sigue a un obrero metalúrgico que decide abandonar su rutina para perseguir un sueño artístico. Ante esta situación, su familia recurre a Sebastián, su mejor amigo, para que intente hacerlo entrar en razón. Lo que comienza como un intento de ayuda se transforma en un intenso encuentro donde se ponen en juego los límites entre la cordura, la amistad y el derecho a soñar. La próxima función será el sábado en Pampa Casa Cultural, 11 entre 61 y 62.

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