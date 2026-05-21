“Voy a apagar el fuego”: un relato intenso sobre amor y pérdida

Un hombre reconstruye episodios decisivos de su vida atravesados por el fuego como experiencia literal, simbólica y emocional. Desde la infancia hasta la adultez, el relato avanza de manera no lineal, articulando recuerdos familiares, vínculos afectivos, escenas de violencia, deseo y pérdida. Esta es la trama en la que gira el unipersonal “Voy a apagar el fuego”, una coproducción entre Argentina y México con dramaturgia y actuación de Raúl Angeles Flores y dirección deJazmín García Sathicq, que llegará hoy a la Ciudad.

“Hace tres años vengo trabajando con México en vínculos académicos y de producción artística y conocí a Raúl en un festival de Teatro en Orizaba, allí entablamos vínculos profesionales y de amistad, y juntos decidimos producir este proyecto con nuestras compañías: El Palacio de los Títeres y Cía García Sathicq”, dijo la directora en diálogo con EL DIA.

Para Sathicq, el desafío de esta obra radica en “encontrar una poética del cuerpo construida desde el despojo, con intensidad, verdad, sensible al momento real, al aquí y ahora de cada función”. Es por eso que la propuesta genera nuevas relaciones espaciales con respecto al espectador. “En Querétaro (donde la presentaron por primera vez) el espacio era una pasarela en T, envolvente y de una cercanía intimidante, aquí en La Plata, será un escenario a la italiana y con mayor distancia, esto exige, prácticamente crear una nueva obra”, destacó sobre la puesta que podrá verse en la Ciudad.

De esta manera, la obra apuesta a una actuación intensa y comprometida, para despertar empatía en el espectador. “Buscamos que el público se despoje de su corazón, se reencuentre con sus propias historias a partir de la nuestra, así como con su sensibilidad humana, que encontremos en lo humano, sensible y doloroso, lo común, lo que nos hace ser capaces de comprendernos y empatizar, a pesar de las particularidades, en formas de amor, ternura y dulzura entre nosotros”, remarcó la directora.

Se trata de un unipersonal coproducido entre Argentina y México

Para Jazmín, “la obra no tiene grandes artilugios, sino, grandes temas comunes a la humanidad” y esto es lo que refuerza la conexión con el público, que se podrá sentir identificado en cuestiones como el amor, la perdida, la traición, el deseo, la frustración y la lucha, básicamente con “el seguir adelante honrando la vida”.

“Voy a apagar el fuego” llega esta noche a las 20 horas a Teatro Dynamo (17 y 68) y repetirá el viernes y el sábado a la misma hora. Luego de estas presentaciones en nuestra Ciudad, la obra saldrá de gira por México.